加薩一位難民馬斯利（Yasser al-Masri）死前在臉書最後一篇貼文：「我們這裡斷電了，所以我的手機只剩下幾小時能用。今夜除了月光，再也沒有其他光明。請原諒我，我也原諒你們」，稍後加薩醫護人員發布了將他和襁褓中的女兒，裝進同一個屍袋的照片，他們渾身都髒兮兮的。

是的，加薩現在只要看到亮光，一定是火光，馬斯利的「請原諒我」，其實是請報復者原諒哈瑪斯，「我也原諒你們」，則是代表受害加薩人民，原諒以色列，但不原諒哈瑪斯的以色列，會原諒加薩人民嗎？從日前炸毀當地一所醫院死亡500平民看來，是一點丁的可能都沒有。

加薩難民問題對台灣而言，極具啟示作用，台灣人民是否要思考會不會因台海戰起，同樣難民問題發生在台灣？可以肯定告訴大家，是的。但我們不知道國防部有沒有因應措施？全盤的計劃告知人民如何配合？台灣四面環海，孤懸海中一個小島，比之加薩有埃及接壤更容易封鎖，戰爭開打，斷水、斷電、斷糧、斷藥難免，戰爭拖得愈久，對台灣愈不利，然而，民進黨政府為了一個不可能的美國派兵支援期盼，反向希望拖到一個月以上，或是經年累月巷戰打下去。

台灣因過度開發，農田變建地，最近又大量用於種電，糧食不能自足，大部分靠外來進口，儲糧是否足夠戰時需求？人民大量搶購，是可想而知。能源亦同樣仰賴中東地區供應？造成停水停電，台灣人口密度不輸加薩，衛生條件必然受到極大衝擊，傳染病是否會大流行？戰爭發生不但缺藥，更糟糕的是缺醫，大部分醫生都有雙重國籍，屆時還沒動武可能就出現的狀況是跑掉大半，台灣高血壓、心臟病、糖尿病、洗腎等慢性病人，10年前（103年）國健署做了一次調查發現，當時就有超過86％的老人至少一項慢性病，69%老人兩項慢性病，47%老人同時三項或更多的慢性病，屆時在缺醫少藥情況下，他們能度過這個難關活下去嗎？

大量難民形成，將會造成南北向三條高速及一條縱貫道等主要交通系統，擠滿各種車輛，造成阻塞，此時機場港口癱瘓，影響部隊移動及物資運輸，如果得不到及時疏散，極可能遲滯作戰，難民問題一項就能造成台灣軍事失利。因此制定戰略應與難民問題一同考量。故從中共登陸主力應在易登陸之西部平原地區研判，東部僅為小部隊騷擾性牽制我軍，我防衛體系應置重點面向西部，將共軍進攻軸線，由北向南取中樞台北，迫使轉為由西向東面對中央山脈仰攻。

共軍登陸，我除海岸線灘頭為第一道防線，另尚有兩條自基隆至高雄中山高及北二高，分別為第二、三防線，高速公路路基絕大部分高於地面甚多，是絕佳的重層防守陣地，難攻易守。當共軍從西部灘頭登陸，由於沿海地區人口稠密，必然形成難民流，國防部應將難民流，引流至第二防線北二高以東，新竹至台中段，則引流到中山高以東安全地區。

因此，除軍車外，任何民車禁止上高速路，並做好由西向東省道、鄉道保持暢通，做好交管，建議早日規劃難民疏散路線。

中央山脈與第三防線之間，應視為台灣戰場大後方，建立難民收容所，即起應儲存大量各種物質應變。中共武力犯台，台灣在猝不及防下，如事先沒有規劃疏散路線，建立難民收容所據點，預做排演，在面臨戰爭，難民問題發生，對台灣防衛是致命的自我一擊，民進黨是公認的選舉動物，眼中只會選舉，此時，是否也應撥出一點時間，關注兩岸萬一開戰下的難民問題，把國家前途置於黨前途之上？

（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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