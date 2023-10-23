兩岸軍事情勢嚴峻是事實，但國防預算並非「不能刪減、不能凍結」；立委替人民看緊荷包是職責，在野黨不能示弱，理直，氣要壯。

這幾年的國防預算刪得很少，凍結得多，凍結最後一定會解凍，等於沒有刪。即便如此，綠營網軍仍躲在鍵盤後面四處伏擊。國防預算「刪不得、凍不得」是只在蔡政府時代才有的現象。

事實上，民進黨曾提案刪減或凍結潛艦國造預算。2018年底，審查108年度原型艦籌建案，預算編列75億餘元；綠委羅致政提案指出，「預供主合約商辦理裝備簽約下訂、人工費、次合約商簽署、承造廠資源設施建置提升等專案建造需求」，雖依海軍說明，潛艦設計需於設計階段完成前，選定各主要裝備納入設計圖，但第一階段合約設計期程屆期為109年底，且逾6成的設計文件預訂107年下半年以後才提出。

羅致政認為，海軍在合約設計尚未有較完整的成果前，即急於在下年度納編第二階段原型艦籌建預算，必要性與妥適性有待商榷，其間潛藏風險亦應妥思，為避免類似獵雷艦案相關弊案再次發生，嚴格監督國防預算管理與財政紀律，因此，他提案108年度編列75億餘元，應減列37億餘元。

羅致政這項提案，包括執政黨籍立委王定宇、邱志偉均簽名連署。現因大選攻防，所謂「嚴格監督國防預算管理與財政紀律」絕口不提，甚至說「想擋潛艦預算，OVER MY DEAD BODY」。

當年除了羅致政提案刪減，還有民進黨立委邱志偉提案凍結7億5千萬元；民進黨蔡適應提案要求凍結1億元。而多位朝野立委均提案凍結或刪減潛艦國造預算的原因之一，是負責設計的GL公司首度曝光，由於公司設於直布羅陀引起疑慮；因此，第一階段合約設計預算，有6位立委提案刪減或凍結；第二階段原型艦籌建，有5位立委提案，包括民進黨籍有3位。提案立委認為2019年3月1日是艦潛進入設計的關鍵節點，在海軍未報告前，第二階段的原型艦籌建應凍結部分經費。

海軍本來很緊張，唯國民黨團的提案經表決未過，民進黨立委撤案，潛艦預算遂全數照列，一毛未刪，連海軍官員都「喜出望外」。那一年，沒有總統大選，朝野立委審查潛艦國造預算相當盡責，值得高度肯定。也不過是幾年的時間，現在國民黨立委馬文君提案凍結潛艦預算3億元，綠營竟群起攻之，從四面八方撲上。

民進黨把潛艦國造當成選戰攻防，海軍規畫7艘後續艦的案子禍福難料。當潛艦國造脫離了建軍專業，就變成政治。明年總統大選，如果政黨輪替，或是民進黨立委當選席次未過半，後續艦極可能生變。