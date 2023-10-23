台灣與巴勒斯坦不同之處在於，台灣多數民意希望「和平維持現狀」，巴勒斯坦人則希望「戰爭改變現狀」。這種差異是因台海長期和平，覺得現狀可以接受，巴勒斯坦則長期衝突，認為現狀不可接受。

今天的巴以衝突，是美以和幾個阿拉伯國家希望和平維持現狀 -- 2020年以阿簽署亞伯拉罕協議 --刻意邊緣化巴勒斯坦問題所造成的惡果。我們這裡則正好相反，未來的台海衝突，將因台灣問題無法被中美邊緣化而產生。

換言之，想避免戰爭只有兩種方法，一種是被動地希望中美關係和緩，再度將台灣問題邊緣化。另一種是主動地爭取和平，拒絕美國武裝台灣，啟動兩岸政治談判。

今年3月，台灣數名左翼學者發起「反戰工作小組」，旋即遭到台獨勢力鋪天蓋地圍剿，認為此舉是疑美，是投降主義。半年多來，這群學者的主張遭到封鎖，扭曲，剪裁，孤立與污名化，原因無他，因為他們正確地指出了世界上的動亂來自於美國 -- 包含新保守主義勢力以及軍工產業 -- 然而，此呼聲卻沒有得到足夠的社會支持。

看法正確，卻寡人響應，原因出在這批左派在反對戰爭的同時，沒有指出具體方法避戰，就算有，也是拐彎抹角，缺東落西，未形成有效的系統性論述。白話說，你反戰，那你支持啥？

對我們統派而言，答案非常簡單，盡速進入一國兩制推動程序，用非戰方式解決問題，這是唯一可操之在我的和平方法。但「反戰工作小組」未敢提出，或無法提出更好的反戰方法。

不喜歡一國兩制，請提出有效之方，滑溜甩嘴皮就免了，罔顧現實也免了，不要浪費大家的時間與關注。

張亞中提出了系統性論述，一中三憲，階段式統一，立意非常好，但沒有解決倚美謀獨的問題。香港的一國兩制都施行多年了，還會發生顏色革命，就是因為沒消除外國勢力介入的問題，北京不會再犯相同錯誤。

如果連張亞中的模式都行不通，台灣敢於提出更有效方式的可能性，就近乎於零。最近又有人提出「公投到統一為止」的類似概念，這種方法更為倒退，因為公投不是制度性安排，不像選舉依法定期舉辦，而是政治性安排，沒有持續性，卻有操弄性，隨時可能變形或中止，純屬浪費時間。

「和平」口號誰都會喊，但沒有付出努力與犧牲就是無意義空喊，如果心態與目的是維持現狀，驅動力與理想性就雙雙缺乏，最終還是寄希望於國際干涉，與外國武力威懾，和平與否，掌握在別人手裡。

反之，如果心態是改變現狀，就會有驅動力與理想性，如巴勒斯坦。而改變現狀只有兩條路，一是台獨，二是統一。走哪一條途徑會像巴勒斯坦一樣滑向毀滅性戰爭？當然是台獨。同樣是戰爭，差別是，巴勒斯坦有望建國，台獨無望。

台獨當然會說，統一會引起美軍介入，因為美國要捍衛第一島鏈。這種假設經不起推敲，因為美國明面上支持兩岸和平解決問題，而檯面下的反對，無法讓國際社會公開反對兩岸和平統一，因此師出無名。

台獨能做的，就是在思想上裹挾多數台灣人反統，政治上反中，拒絕和平方案，並極盡挑釁，直到解放軍打過來。所我想請問「反戰工作小組」，要不要反台獨？要不要旗幟鮮明參與反獨鬥爭，而不是做個嚅囁曖昧的旁觀者？

那麼，寄希望於國民黨路線是否可行？答案是，過去可行，現在不可行了。如前述，過往中美有邊緣化台灣問題的共識基礎，現在此基礎已消耗殆盡，禍首就是左派指出的美國新保守主義者與軍工複合體。只要禍首不除，台灣問題就無法被邊緣化，這是單靠習近平做不到的事。

再者，兩岸並非國與國關係，基本無法像其他國家能「技術性騎牆」，台灣在中美全面性鬥爭的狀態下還想搞「等距」已是做夢。無論明年誰當選總統，所有台灣人都能體感變局，因為北京的軍事準備已做得差不多了，而美國正要進入大選，抗中將是主旋律。

賴清德當選，毫無懸念，統一進程將進入光速，其他人當選，則會進入音速，台灣如何在改變現狀的同時避戰，難度說低也低，說高也高，端視我們拒統與否。

說白了，只要拒統，反戰就是空話。想爭取時間，也得在統一進程裡爭取。

某種程度來說，人類歷史就是戰爭史，因為我們這種生物只幹三件事，發現問題，製造問題，解決問題，而戰爭往往是解決問題的最快方式。

當然，以戰爭解決問題的同時也製造了其他問題，迫使有志者發現問題，並尋求和平解決問題的方法。和平解決問題的方法通常不乾脆，不靈光，所以又滑向戰爭解決問題，如此週而復始，這就是我們的歷史規律。

因此，反戰訴求，永遠是無關大局的歷史註腳。不要以為越戰是因為美國社會的反戰聲浪而結束的，真實原因是，美軍已經打不下去，而政治需要終戰。類似案例，歷史上不知凡幾。

不過，無關大局，不代表全無意義，當前全球掀起的反戰反猶聲浪，雖改變不了什麼，但這些行動會讓發現問題的人思考和平解決問題的新方法。只是，想出方法並得到施行時，早已屍橫遍野。我們享受的和平，其實是別人用生命換來的寶貴教訓。

反戰工作小組，你們站在什麼位置？是戰鬥位置，還是旁觀席？不站在戰鬥位置，如何反戰？這是悖論，卻也是現實。那些支持巴勒斯坦的反戰者都在街頭搖旗吶喊，你們在哪裡？（作者為自由撰稿者）

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