10月17日美國派遣F-22隱形戰機戒護可攜帶核武的B-52戰略轟炸機，抵達南韓首爾以南約100公里清州基地，參與在京畿道城南市首爾機場舉行「2023年首爾國際航空航太暨軍工展覽會」開幕式，並進行飛行表演。該架B-52轟炸機22日首次由美日韓等三國戰機聯合護送在朝鮮半島上空進行聯合空中演習。前者引發北韓責指，美核武器是北韓第一個消滅對象、先發制人不是美方獨享、輕舉妄動將引發不可挽回的後果等言論。然美日韓三國近期聯演之舉，引發中國北部戰區在渤海海空進行三軍聯合軍事演習。

首先，美國總統拜登與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅8月齊聚馬里蘭州的避暑山莊大衛營，共同研討因應北韓、俄羅斯與中國的威脅。並在「日美相互合作與安全條約」與「美韓共同防禦條約」基礎上，促使三方合作建立美日韓「共同防禦」。軍事應對上，三方採取常態化演習、啟動即時數據與情報傳輸機制、共同防止彈道導彈與潛艦襲擊等防禦措施。

先前，美海軍「雷根號」航母與護衛艦、日本「日向號」護衛艦、韓國「栗谷李珥號」神盾驅逐艦，10月9至10日於南韓濟州島附近海空域進行聯演，展現強化嚇阻北韓態勢。共軍北部戰區接連在渤黃海頻密軍演，以為反應美日韓軍事同盟。（請參考1016美日韓軍事同盟成形 中共軍演劍指雷根號）

美日韓聯演，共軍發布演習禁航區反制。（圖／作者陸文浩繪製）

其次，南韓媒體更早披露，美日韓三國戰機於10月22日在朝鮮半島上空協同美軍B-52戰略轟炸機進行聯合演習。中國葫蘆島海事局21日則公布，10月22日1200時至24日0800時在葫蘆島以南十點連線、範圍2105 平方公里進行軍事演習。

同（21）日公布10月23日1500時至10月24日2000時葫蘆島以南至秦皇島東南之八點連線，竟然演習範圍達8665 平方公里進行軍事演習。與10月18日1400時至10月19日1300時在類似地點、區域、範圍之八點連線、範圍7533 平方公里的軍事演習，相較增加1132平方公里。

依演習範圍、以往類似演習參演軍兵種、時間起訖、推斷涵蓋北部戰區三軍與火箭軍等，進行晝、夜間聯訓，海空軍聯訓、導彈與火炮等實彈射擊訓練等軍事演習，威懾力度逐漸擴大。

最後，葫蘆島海事局原本在10月21日23時29分公布，10月23日1500時至10月24日2000時在遼寧省大連市西北方約56公里處，四點連線範圍183 平方公里、北北西方約83公里處，四點連線範圍582 平方公里等2處進行軍事演習。很奇妙的是，葫蘆島海事局相同演習時間起迄、地點2處、演習經緯度、演習範圍、演習任務等相同資料，再次於22日凌晨00時49分發布，並將前者取消。在時間差距不大的情況，令人匪夷所思，有何意涵存在？

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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