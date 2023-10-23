就在美國正為亞太經濟合作會議（APEC）時將舉行的「拜習會」做最終努力時，以色列和哈瑪斯在迦薩走廊爆發無預警的衝突，使得美國隨即陷入俄烏戰爭外的第二條戰線。在這樣的情勢中，美國連原先最為緊張的台海局勢都無暇顧及，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格今年內三度來台，並且強調符合中共利益的「不支持台獨」就成為必然。

拜登政府沒有一個穩定可行的兩岸政策已是公開的祕密，因此在11月中旬於美國舉行的APEC會議上加辦一場「拜習會」以求台海的維穩，其實也是沒有辦法中的辦法。放眼全球局勢，如今美國的處境並不舒坦，除了本身更趨嚴重的經濟問題，從中南美洲後院起火，到俄烏戰爭未解、北韓與俄羅斯關係的進展，再到新近的以巴血腥衝突，美國的選邊，在在都讓人對美國的全球暨區域安全的權力邏輯感到費解。

若再對比北京日前才召開的「一帶一路」十周年盛會，大國權力的變化不僅使人眼花撩亂，更讓人憂心。唯一能解釋美國當前令人費解的作為模式的，或許就是一切都為了明年的美國總統大選，為了勝選，拜登政府挖東牆補西牆，以致沒什麼邏輯可言。

很有意思的是，在這樣的全球權力結構下，唯一能真正操之在美國之手的，只有台海問題；但從另一個角度來看，美國當前最出不起狀況的，也就是在台海。因為一旦台海發生衝突，那格局就絕非僅止於兩岸，而是中美正面衝撞；而這樣的衝撞一發生，東北亞必然大亂，那就是一場從朝鮮半島到日本、甚至是俄羅斯的緊張或衝突。這種把美國正面扯入的東北亞緊張或衝突若發生，加上俄烏戰爭、以巴衝突等，全球的衝突規模難以想像！何況美國內部還有個最會見縫插針的川普，那拜登還能選嗎？

當然中國大陸內部也並不是沒有隱憂，經濟發展的不確定性，北京也必須有所盤算。於是中美雙方都有台海維穩的需求，唯一的不同只是美方的需求可能更大一些而已。

這就是美國期待11月拜登能和中國大陸領導人習近平會面的大背景，也是羅森伯格此次來台重申「不支持台獨」的原因。一個在外界看來，內部可能仍有隱患的中共，現在反而是美國最容易搞定的支點。而北京迄今的要求其實並不過分，只是要求美方信守及落實去年峇里島拜習會上美方的承諾而已。

在這個架構下再配合上日前蔡總統的國慶講話，一個未來可能的新架構隱約成形，那就是在美國重申「一個中國」及「不支持台獨」的前提下，兩岸進行對話及談判。下屆新總統無論是誰，都不能脫離中美訂下的新框架，而這也正是民進黨執政近8年讓台灣失去自主性的後果！

（作者為資深媒體人）