民進黨總統參選人賴清德近期在北中南的3場校園演講，從弊案到政策出乎意料地遭到學生無情的狂轟猛炸，逼到綠營發動網軍圍剿提問者救駕。這一幕不只讓人看見台灣年輕人的民心思變，那個曾經被民進黨視為己有的「天然獨」，儼然已進一步轉化為「疑綠世代」。

看著民進黨奇聞異事長大

台灣民意基金會最近的民調顯示，在三腳督賽局下，賴清德的20至24歲支持度僅18.9%，大幅落後柯文哲的57.2%；25至34歲支持度為27.4%，同樣未及3成。就連親綠的鏡新聞最新民調也顯示，賴清德在20至24歲、25至29歲支持度僅為26.3%、14%，同樣慘不忍睹。

這不禁令人想問，年輕人對民進黨的看法究竟出現怎樣的轉變？賴清德與民進黨到底做了什麼，讓這群過去被綠營視為鐵板的支持者如此快速流失？

民進黨創黨以來大量吸納年輕人，黨內的美麗島世代與頭角崢嶸的學運世代伴隨並進，從野百合、野草莓到太陽花，都可見到民進黨與年輕世代的緊密連結。尤其2014年太陽花學運後，蔡英文脫口而出說「認同台灣、堅持獨立自主的價值，已經變成年輕世代的天然成分。」她口中的「天然獨」，無非就是打從心底認定「年輕人就是綠」。問題是，太陽花落幕已近10年，此時此刻的年輕世代，當年可能只是國小孩童，無論天然成分為何，在他們的成長歷程中，看到的民進黨不是民主進步，而是威權退步；不是清廉勤政，而是貪汙腐敗。從懵懵懂懂到建立自主意識，幾乎是看著民進黨的「奇聞異事」長大。

近8年來，年輕人滑著手機，就看見蔡英文專機走私香菸、總統府發言人在辦公室嘿咻、行政院發言人造假訊息汙衊牛肉麵店、經濟部長不必為大停電負責、愛鄉土愛到「小芸有空嗎」；或是發動時空環境之術，把萊豬變美豬、核食變福食，連核汙水都變成有益身體健康的微量元素。

年輕人只從上述這些事認識民進黨嗎？當然不止。從近期學生對賴清德校園演講所提出的質疑來看，還包括88槍擊案、im.B詐騙案、台南光電案、綠能雲豹案、疫苗、口罩、快篩採購案、美豬洗產地案、超思雞蛋案…。

陽明交大學生甚至上網募集提問，其中包括「潛艦國造8艘4000億弊案進度到哪了？」、「台海開戰政府官員有綠卡嗎？會跟我們一起嗎？」有學生親自到場挑戰賴清德「台海會不會發生戰爭？」、「你在市長任內沒有完成任何一戶社宅，現在說要蓋13萬戶？」這些都還只是東海、中山、陽明交大3所大學的提問，對比全台148所大專校院，顯然是冰山一角。只是，面對學生的質疑與不滿，在賴清德眼中，有問題的不是自己，而是提出問題的人；否則他又怎會噹學生「你有沒有具體事證」、「提問前要先思辨」？

賴清德難挽回年輕人的心

閃避詭辯，或許躲得了幾位學生，但賴清德終究難以迴避的是，身為網路原生世代的年輕人對新聞事件的識讀、是非黑白的辨別，其成長速度遠超乎前一世代；獨立思考的提前成熟，面對政客無厘頭的硬拗、洗腦式的宣傳，只要手機一查就難以遁形。他們的政治意識雖難免受原生家庭影響，但比起過去，他們更習於跳脫政黨慣性看問題。

但賴清德顯然仍天真地認為，年輕人會像老一輩「肚子扁扁也要挺阿扁」，所以才會當學生提問台灣「行人地獄」如何解，他卻說「我們的民主指數是亞洲第一」。無腦式的騙票手段，只會讓學生更加瞧不起民進黨。

賴清德還有機會挽回年輕人的心嗎？或許，陽明交大的男學生已經給了答案。他說，「在座各位已耗費1/10的生命給民進黨執政，換來的卻是不停研議的中央法案，要如何說服明年讓民進黨繼續執政？」

從「天然獨」到「疑綠世代」，民進黨確實已把年輕人趕跑了。面對他們的失望，國民黨與民眾黨更有責任共謀合作，彌補新世代對政治缺漏的不滿，實踐對美好未來的希望。看看年輕人，再回頭看看自己，如果只因民主初選、全民調喬不攏就讓「藍白合」破局，豈能不為辜負年輕人而感到汗顏？