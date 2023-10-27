民進黨總統參選人賴清德又遭大學生麻辣提問，26日在海洋大學演講時，即使在校長許泰文坐鎮下兩度打斷發問，學生還是拋出他回答問題的態度「得過且過」，氣氛尷尬不已。

過去民進黨「政治金童」賴清德走訪校園，大概就是東一句賴神、西一句賴神，無比神氣活現，即使剛上任黨主席，今年5月到政大被學生問到黨內派系鬥爭、黑金問題，賴清德溫暖回應「你內行人」「謝謝你的關懷」。也就經過5個月而已，現在，則需要大學校長保駕護航？

年輕人的疑惑沒有改變，前陣子賴清德到中山大學，有女學生提問民進黨貪腐問題，想不到賴清德已經不是回答「你內行人」，還反問「哪一個具體事件？」「印象最深的是哪一案？」，不僅如此，這位女學生還遭親綠網路側翼肉搜、網路出征。事後該名女學生在「中山大小事」社群列出一長串提問：博士論文不能供查閱、政府標案不能公開、論文抄襲閃閃躲躲、……提出質疑的勇氣獲得網友集氣相挺。

當然，賴清德如果有反省能力，面對年輕人的麻辣提問，自然能從容應對。但是就拿民進黨一連串性騷擾、羶色腥的婚外情、大陸小三、巴西混蛋、綠電蟑螂、國安破口……雖然不是貪腐問題，但在在重創政黨形象、敗壞官箴、有礙社會觀瞻，賴清德身為現任副總統及執政黨主席，不能無感、不能卸責，也不能束手無策。

賴清德赴海大演講，學生不過是提問賴清德曾經說自己是選下一任4年，不是未來10年的總統，但這種「得過且過」的心態，對於總統候選人來說不太妥當。學生有這樣的疑惑，跟前中央研究院長李遠哲質疑蔡政府能源政策錯誤，蔡英文總統回以「2024以後不關我的事」邏輯一模一樣。海大學生還是「內行人」，變的是「賴神」搖身一變成「lie神」，「得過且過」的心態，果然傳神。

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