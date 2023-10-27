大陸9月出口雖較去年同期減少6.2%，且連續5個月衰退，但幅度已明顯縮減，且優於市場預期的8%，顯示出口最壞時刻正在過去。國際貨幣基金（IMF）及世貿組織（WTO）對全球貿易最新預測，強調全球仍處於美中對抗及貿易碎片化風險之下，但隨著基期變低且庫存去化加速，明年全球貿易成長率將較今年大幅成長。IMF預估將從今年0.9%快速攀升至3.5%，WTO則認為會從0.8%上揚至3.3%，外貿環境改善將支撐大陸出口重回成長路徑。

世界工廠 內陸具競爭力

更值得注意的是，不只外部環境正在好轉，大陸出口結構的變化彰顯了大陸經濟的韌性。華爾街日報一篇評論指出，在爭搶世界工廠寶座的競賽中，大陸雖受到美國強力壓制，越南、印度及墨西哥等地趁勢崛起，但中國幅員遼闊的內陸地區已開始與這些國家競爭。

外界普遍認為美國貿易戰及科技制裁，將加速廠商從大陸出走或移轉產能，確實，其中部分遷往越南、印度及墨西哥等地，但還有很大一部分未離開中國，而是遷往內陸。根據統計自2018年中美貿易戰開打後，全球供應鏈大洗盤，其中越南受惠最多，出口累計成長約56%，墨西哥及印度分別達到43%與41%。不過，同期間大陸15個中西部省份出口成長達94%，是上述三國平均增長率一倍之多。

以絕對數值的規模來看，大陸中西部省份出口，也遙遙領先前述三新興市場國家。今年1～8月大陸中西部省份出口金額總計6300億美元，同期間墨西哥、印度及越南出口總額分別為5900億、4250億、3460億美元。顯見在中美競爭白熱化下，大陸沿海城市釋出的製造產能，有一部分由內陸城市吸收，並非完全流到境外的越南、印度及墨西哥等國家。

這並不令人意外。自2008年金融海嘯後，為避免外部衝擊過度影響大陸經濟，北京就積極推動經濟、產業及區域結構調整，並將這三大目標寫入十二五規劃。其中，區域結構調整重點鎖定開發大西部，來提高中西部經濟發展，同時降低內陸與沿海貧富差距，另外也透過城鎮化政策，解決三農問題，並吸引更多企業及民眾轉向內陸發展，為內陸的出口環境奠定良好基礎。

挹注資源 雙循環可期待

隨著政策逐漸落實，內陸沿海差距縮小，不僅有助達成區域平衡發展目標，也有效降低全球供應鏈調整衝擊。同樣以出口數字為例，今年1～8月大陸整體出口衰退5.6%，若不計沿海地區，只計算20個內陸省市自治區，出口數字則不減反增，平均成長0.9%。這表明著儘管大陸出口重心還是在沿海城市，但內陸城市的出口競爭力正在提升，不比其他新興市場國家遜色。

面對趨勢的變化，長期深耕大陸、出口導向的台商不能誤判情勢，錯過區域結構調整大戲。畢竟背後牽涉的不只有產能及產線移轉問題，還有大好投資機會。特別是為因應美國制裁壓力，同時配合全球供應鏈重組，北京勢必會挹注與引導更多政策資源到內陸發展上，藉此實現習近平口中的國內國外雙循環目標。在此前提下，未來大陸內陸發展值得期待。

當然，區域結構調整絕非一朝一夕之事，長期市場發展才是真正考量。在這個過程中，除了提供原有出口廠商更多生產基地的選擇外，也會帶動或衍生出更多內需服務機會與新型商業模式。台商可再多想想，在大陸經濟與產業全面升級轉型過程中，未來的自身定位與經營策略。是持續專注在外銷的出口模式，或趁此機會融入在地供應鏈體系，甚至朝內需市場與服務方向轉型，是值得深思的重要課題。