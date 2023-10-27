迦薩的媽媽們開始在孩子身上寫名字，為的是辨認遺體。猶太裔的《紐約時報》專欄作家費里曼呼籲以色列不要以消滅哈瑪斯為目標，但迦薩平民的慘狀，以及國際間的理性建言，都動搖不了以色列痛宰迦薩的意志，至此不禁要問：以色列總理尼坦雅胡是不是想進行一場隱性的種族屠殺？

哈瑪斯的閃電攻擊造成1400多人死亡，但以色列連番的轟炸已導致迦薩7000多人死亡，其中2000多人是兒童，對迦薩斷水、斷電、斷油及強迫北迦薩人南遷，都被聯合國認定違反《國際人道法》。比傷亡、論殘忍，巴勒斯坦都比以色列受害更深更久，但以色列卻還要讓部隊挺進迦薩殲滅哈瑪斯，即使平民傷亡也在所不惜。當連日來兒童罹難與家屬哀號的畫面傳遍全球時，世人不禁要問：「你以色列人的命是命，巴勒斯坦人的命就不是命了？」

遺憾的是，現在以色列執政的尼坦雅胡非常右派，背後靠的更是宗教思想頑固的極右派，認為以色列是受害者，有權利不計一切消滅敵人，而且打擊得愈狠，愈能削弱對手力量，自己未來也就愈安全。因此世人看到，尼坦雅胡領導下的以色列，不斷縱容右派以色列人在原應是巴勒斯坦國土的地方建囤墾區，還把整個耶路撒冷立為首都，完全無視聯合國決議與1993年《奧斯陸協議》的「兩國方案」。

你以為千年流離、受迫害與屠殺的經歷，會讓以色列「己所不欲，勿施於人」，但以色列作為曾經的受害者，在受害創傷與四面環敵的生存恐懼下，卻理直氣壯地當起了加害者。

以色列敢長期踐踏巴勒斯坦人的生存與尊嚴，說穿了，就是因為有美國一面倒的撐腰，以及西方白人世界的偏心。猶太裔在美國勢力龐大，福音教派更是選舉時的大金主，以色列便成了美國外交中最核心的支持對象，什麼國家都可以拋棄，但以色列一定要挺到底，巴勒斯坦人的悲慘根本無關緊要。現在美方對以色列大舉進入迦薩巷戰有意見，只是擔心婦孺屍橫遍野會引發國際譴責而已。

此事將如何走向？很遺憾地，近年來我們看到極端及偏執的力量一直拉著世局往惡劣的方向走，而被綁架的理性溫和群體只能承受悲劇後果。猶太人也有很多同情巴勒斯坦的，但卻被極右政府拉到哈瑪斯的槍口前。很多巴勒斯坦人也反對哈瑪斯的激進路線，卻不得不在孩子身上寫名字。和費里曼一樣反對以色列鴨霸手段的美國人同樣不少，卻只能看著政治惡鬥激化、川普承認耶路撒冷是以色列首都，及囤墾區合法引爆巴人怒火。現在美國眾議院新議長強生是強烈挺以的川粉，明年如果川普回鍋總統，美國的立場會更加偏頗。美國在中東失去公信力，俄羅斯的影響力卻相對拉高。

迦薩眼看著將成人間煉獄，但對以色列的極右派而言，那些傷亡的平民與兒童，其實都可能是未來的恐怖分子，或孕育戰士的子宮，所以數量削減得愈多愈好。以色列雖不言明，但實質上是在扼殺巴人的生存，因此也播下更多仇恨的種子。如今以巴和平更加渺茫，和阿拉伯國家的和解一夕歸零，以色列說進軍迦薩是要建立「安全的新政權」，痴人說夢。

（作者為資深媒體人）