最近看到足球金童貝克漢的紀錄片，猶如人生幽暗谷底見到一束陽光，忍不住流下了眼淚。

我壓根不懂足球、也不懂一群人花90分鐘追一顆球跑來跑去，為何能讓球迷瘋狂？但紀錄片《貝克漢》的每個片段都精彩。就像小貝太太、前偶像團體「辣妹」的維多利亞在影片裡說的，「我就是喜歡看他，喜歡看他踢足球、也喜歡看他粉刷油漆！」儘管片中有貝克漢風光的一面，最感動的卻是看他如何面對挫折，我說的是「天大」的挫折。

貝克漢從小愛踢球，苦練出身，一路順遂，很快成為隊上人氣王，跟「辣妹」戀愛更是讓他進入時尚圈，成為當紅代言人。1998年，23歲的他在世界杯上氣惱地踢了阿根廷球員迪亞哥一腳，迪亞哥作勢跌倒，裁判亮紅牌驅逐貝克漢離場，少了一人的英格蘭隊最後輸了！

那天他剛剛知道維多利亞懷孕，球迷覺得他搞八卦搞到球技退步；教練覺得他外務太多；隊員都知道他徹夜談戀愛，根本睡眠不足，連英格蘭隊的總教練都公開落井下石，說是貝克漢的錯！

這道紅牌就像把他推出午門斬首，英國人毫不留情表現出他們的憎恨，罵三字經、吐口水，在球場上挑釁他媽媽，甚至在街上公開吊個受絞刑的假人，假人身上穿著貝克漢的7號球衣，還有人郵寄子彈威脅他，所有人都覺得他是國家罪人，從「百萬金童」淪為全英公敵，如果你是貝克漢，該怎麼辦？

一開始他以為球迷過幾天就會忘了，沒想到幾個月過去，謾罵依舊在，而且球場上對手只要鏟他、踹倒他，觀眾的歡呼聲居然跟進球得分一樣大聲，如果你是他，會不會放棄？

後來「家人」救了他，他的母隊曼徹斯特的教練張開保護網，球場就是家，讓他好好練球，對手欺負貝克漢，隊員們就打回去；辣妹合唱團聯手保護他，維多利亞力挺，愛他、不愛足球始終如一；貝克漢很感謝爸爸從小對他勤教嚴管，訓練從不放水，讓他抗壓性強。所以當他意識到連自己爸媽都被球迷謾罵，心中的怒火成為力量。

這天，他們再度遇上阿根廷的宿敵迪亞哥，戰況依舊艱困，全場球迷忽然開始高喊「世上只有一個貝克漢」，曼徹斯特球迷歸隊成為他的家人，他適時踢進得分，危機成為推高他到世界頂端的轉機。

後來貝克漢數度站上世界高峰又跌下谷底，他面對挫折永遠只有一招，就是好好練基本功，該訓練就訓練、該跑就跑、該踢就踢，對自己的表現從不放水。

最近也許有些讀者跟我一樣，在工作上遇到了重大挫折，承受許多謾罵及壓力，深夜不成眠，建議可以看看《貝克漢》，他用人生告訴我們，我們無法改變環境、改變外界，但至少可以改變自己，做好基本功，在軌道上不斷前進，也是一種「好好做代誌」。

（作者為作家）