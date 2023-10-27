距離2024大選僅剩下70多天，多項民調開始有了變盤的跡象。蔡政府出現不滿意度高於滿意度的死亡交叉，民進黨總統參選人賴清德的民調支持度更已跌落3成以下，創近3個月以來的新低。

台灣民意基金會日前民調顯示，36.5%的人認同蔡總統處理國事的方式，創下第二任期內的新低，而不認同者高達53%，這對民進黨的選情十分不利。行政院長陳建仁領導的內閣，滿意度也續創新低，滿意度為39.2%，不滿意度43.8%，已明確形成「死亡交叉」。美麗島電子報10月的國政民調則顯示，蔡總統的執政滿意度43.9%，不滿意度50%，上升4.2個百分點。

蔡政府的滿意度走跌，除了「執政8年魔咒發酵」的作用之外，更根本的因素是民進黨集體貪腐墮落，施政成績又差，當然失去民心。在蔡政府民調創新低的同時，賴清德的民調也一路往下，甚至已跌破綠營基本盤。

根據台灣民意基金會最新民調顯示，2024總統大選，如果是三腳督，賴清德的支持度是29.7%，罕見跌出3成；民眾黨柯文哲25.6%，是6月以來最低；國民黨侯友宜21.1%，仍居第3，但上揚了3.9個百分點；如果是四腳督，賴26.5%、柯21.7%、侯20.2%，郭台銘12.4%。

此外，該次民調顯示，59%的民眾不支持民進黨繼續完全執政。就算近來「藍白合」齟齬不斷，甚至時有破局之憂，但期望政黨輪替的民意仍是主流，始終維持在6成左右。

霸道貪腐的「小英王朝」已進入崩潰階段，至於藍白能否接手撐起台灣的未來，選民還沒有放棄希望。