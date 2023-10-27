以色列為報復迦薩地區哈瑪斯組織的突襲，封鎖並空襲迦薩地區多日，造成大量平民的傷亡，引起國際關切。現在以軍已經出動地面部隊進攻迦薩，戰事升級恐在所難免。以哈戰爭升級勢必牽動中東地緣政治的敏感神經，而中東重要的戰略價值也會吸引中美俄三方在此的角力。

先看從中獲利最大的俄羅斯。以哈戰爭一來吸引西方輿論焦點，釋放了對俄羅斯的壓力，西方國家大城市出現不少支持巴勒斯坦的群眾活動，而各國政要走訪以色列傳達支持之意。烏克蘭此刻不只是令人疲倦，簡直是被遺忘。二來，以色列也吸走了美國對烏克蘭的軍事援助。美國派了兩個航母戰鬥群，調動近萬名士兵待命。拜登總統還向國會提議批准提供以色列140億美元的戰爭基金。以當前美國的國力要同時打兩場代理人戰爭十分吃力，若要取捨，必然是優先選擇支持以色列。

俄烏戰爭後俄國國力受到很大的消耗，固然影響到俄國在中東作為調解人的實力，但是中東對俄國仍有重大利益，甚至在俄烏戰爭後更為重要。因為莫斯科認為俄烏戰爭後俄國與西方的決裂是長期的，因此她在敘利亞的軍事存在可以起牽制北約的作用，而繼續發揮在中東的影響力也可以成為與西方叫板的籌碼，莫斯科當然不會放棄這次機會。

因為在俄烏戰爭中，以色列至今是少數沒有向烏克蘭提供武器的親西方國家，莫斯科對以哈雙方都做出小心謹慎的批評，但是在以色列看來俄羅斯偏向了巴勒斯坦。以色列這樣的認知不是空穴來風，一方面莫斯科還需要伊朗無人機，所以不願意得罪德黑蘭；另一方面俄國與阿拉伯國家在油價協議上有共同利益，自然也不願意與他們失和。在外交孤立的情況下，莫斯科更需要南方國家的朋友。

但是畢竟烏克蘭限制了莫斯科在中東的實力，難以對抗華盛頓在當地的影響力，因此在中東事務上必須與北京合作。最近這幾輪美俄在聯合國安理會上的交鋒都可看到中俄聯手的影子。

美國的立場對於以巴衝突向來站在以色列這一邊，這次也不例外。拜登不但在第一時間給予以色列軍事支持、出訪以色列，更舉行全國演說，呼籲美國人持續堅定作以色列的後盾。但是以美國目前的軍力，又逢總統大選將至，拜登政府真的希望被捲入這場戰爭嗎？拜登在出訪以色列前就在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目《60分鐘》上警告以色列，以軍如果占領迦薩將會鑄下大錯。美國認為其對以色列的軍事支持，以及自己加強在該地區的軍事存在就足以防止衝突擴大。

但是拜登對以色列的支持，漠視正在發生的人道危機，使美國在阿拉伯國家與伊斯蘭世界的信譽正在加速流失。原本拜登訪問以色列之後隨即將於約旦與約旦、埃及和巴勒斯坦諸方領袖會面，但是在迦薩的阿赫利醫院遇襲之後，約旦取消了這場峰會。拜登使得美國除了以武力嚇阻黎巴嫩真主黨不要輕舉妄動之外，很難扮演調人的角色，中東和平無法指望美國。

不僅如此，以色列還有可能將美國捲入一場非自願的戰爭。以色列極右翼的尼坦雅胡政府似乎有意利用這場戰爭中西方的全力支持，不但要一舉消滅哈瑪斯，更希望削弱伊朗的力量。目前以色列與真主黨的戰爭已經展開，與其說是真主黨想要圍魏救趙，不如說是以色列趁機壓制。以色列也在25日對敘利亞南部進行攻擊，造成8名軍人死亡。

隨著「一帶一路」的推動以及對中東能源依賴的增加，北京在中東的利益日漸增加，北京自認有需要且有能力進入這個大國賽局而非局外人。美俄在中東都受到一定的限制，這給北京帶來了機會。但是中國畢竟是全球博弈的新手，北京成功促和伊朗與沙烏地阿拉伯，而在更複雜的以巴衝突中，北京會遍體鱗傷還是全身而退，甚至插旗成功，是一大考驗。所以目前北京仍是保持相當謹慎的態度。

（作者為大學退休教師）