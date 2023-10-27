正當「藍白合」談判因時間緊迫，全民調與民主初選都已來不及作業，即將進入最後的政黨協商之際，民眾黨總統參選人柯文哲27日在其舉辦的聯合政府政策討論座談會中，明確提出從政府到國會，應將民眾黨、國民黨，包括鴻海創辦人郭台銘的力量都納入合作，並在選前簽署合作意向書。可以預見，在11月20日總統大選候選人登記日前，藍白合不合隨時可能「一夕數變」或「一夕數驚」，只不過對藍白各自的支持者而言，可能是驚喜也可能是驚嚇。

這場座談會除了重申日前柯文哲已公開宣示過的「打破有權無責的民選皇帝制」、建立台灣歷史上第一次「聯合政府，團結台灣」的政治訴求之外，最受矚目的顯然是柯將聯合政府的一些做法、範圍首度提出，也是柯在藍白合關鍵時刻吸引大眾視聽、展現政治領袖格局的一大用意。但從政治學理與實務而言，籌組聯合內閣原本應是由大黨出面發動，現在卻是由小黨大剌剌地號召，儼然柯已是以「準」總統的態勢在展現其政治能量。

目前藍白兩黨的合作意向看似漸有交集，跳脫民調或初選的技術糾葛、改用政治味道更濃厚、不公開的政黨協商，也當然更有務實運作的彈性；但奇正相生，至少有四顆潛藏的詭雷必須拆除、理性建立共識，否則隨時可能因誤解而內爆矛盾，導致前功盡棄。

一、侯友宜的角色：姑且不論侯在之前的協商即對柯喊話「要先確定結婚的對象是不是我？」但柯對柯侯兩人是否同列一張選票，始終模稜兩可；現在柯又說進入政黨協商主席對主席後，由朱立倫與柯談，「現階段不可能排除侯友宜」。這句話顯然有語病，更充滿想像，不禁令人要問為什麼要排除侯？「現階段」不可能，那「下一階段」呢？

二、「柯韓配」的虛實：除了柯無論正副都不願與侯配的說法之外，近日又盛傳柯想當正選，屬意韓國瑜為副手，雖然柯本人否認此說，但傳言均指此為柯私下所說，這不僅對侯造成另一傷害，也使藍營內部矛盾更為激盪複雜。

三、「綠白合」的傳聞：無風不起浪，這項說法與跡象就從未停過。柯先說如果賴清德當選，「閣揆可以有各種組合」，現在則說除了新潮流之外都可以合作，但還是有不少人認為他在玩「關鍵少數」的權術，隨時有可能在選後倒向民進黨與其結盟。

四、藍營支持者的反彈：越來越多的藍色選民已經從原先的期待變為焦慮不耐，轉而對柯產生反感忿懣，認為國民黨過度委曲求全、飽受屈辱，藍白不如不合，應該挺起胸膛勇敢一戰。

從以小搏大、忍辱負重到奇謀機變，柯文哲、朱立倫、侯友宜這三人算是把這場魔幻寫實的藍白合棋局，已經推演到極致，結局會如何、詭雷會不會爆？且走著瞧。

（作者為資深媒體人）