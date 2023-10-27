美國在台協會（AIT）主席羅森伯格專程飛到台北重申不支持台灣獨立；歐盟「外交暨安全政策」高級代表波瑞爾指出，台灣不應逕行宣布獨立的片面行動。美國與歐盟同時對台獨問題表明立場，這絕非巧合，代表了台獨已是末路窮途，即使民主陣營中堅定支持台灣的美國與歐盟都畫出紅線。

國際都認同 一中原則

外交部以具有「警告、不可侵犯」意涵的「嚴正聲明」駁斥波瑞爾，強調「中華民國台灣早已是獨立的國家，不需要宣告獨立的地位」，硬是不惜開罪歐盟，將一件可透過外交管道解決的歧見升高為外交事件，充分暴露僵硬意識形態已使台灣對外關係進退失據，而主其事者又缺乏外交專業素養，大內宣凌駕外交，表現失格失策。

羅森伯格最近完成了上任以來的第3次台灣行，她表明不是要「面試」台灣總統參選人，而是讓各陣營清楚瞭解美方優先要務與利益，不論誰當選，美國都會與其合作，不會改變對台政策，美國期望和平解決兩岸問題，「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立。」

波瑞爾是在訪問北京與中共外長王毅舉行戰略對話後，發表專文「歐盟與中國關係：針對歧見的坦誠交換」，表示歐盟的一中政策沒有改變，相信應維持現狀，意味中共不應使用脅迫或武力侵蝕現狀，台灣也不應進行任何片面宣布獨立的行動。

美國與歐盟對台政策如出一轍，「不支持台獨」與「台灣不應片面宣布獨立」措辭或許不同，但意義與目標一致，就是台灣不能獨立。

不但美歐官方不願意支持台獨，美國學術界早已嚴肅探討美國對台灣問題的立場與政策。哈佛大學教授奈伊在一項研討會中表示，美國與中國都同意只有一個中國，美國必須維持「雙重威懾」，威懾台灣企圖獨立，威懾中國使用武力。也有學者呼籲必須要回歸到《上海公報》的原始架構，「重申對由中國人自己和平解決台灣問題的關切」。前國務卿季辛吉日前就表示，「美國人必須避免留下這樣的印象，即我們正在放棄我們所承諾的一個中國政策。」

另外，大陸領導人習近平最近分別接見美國參院多數黨領袖舒默與加州州長紐森等重量級政治人物；王毅於26日在華府會晤國務卿布林肯，並很可能與拜登總統會談，種種跡象顯示，11月在舊金山舉行「拜習會」已箭在弦上，在美中關係「止跌企穩積極勢頭」的關鍵時刻，避免台灣問題節外生枝是拜習會順利進行的前提，美國對台灣問題的立場與發言明顯更趨保守、低調。

外交部雙標 得罪歐盟

從羅森伯格訪台重申一中政策及不支持台獨，不對民進黨總統參選人賴清德的台獨背景開綠燈，到拜登近日公布高達1060億美元的「緊急預算要求」，但美方拒絕說明對台灣的實際援助內容，就是不願在拜習會前刺激中國大陸。

面對當前嚴峻外交形勢，只看到外交部與部長吳釗燮意識形態掛帥，應對漫無章法、相互矛盾，對美國一再表示不支持台獨不敢置喙，卻以「嚴正聲明」教訓波瑞爾的評論，欺歐懼美，明顯雙重標準。歐盟一向關注台海和平與穩定的重要性，外交部因為不滿波瑞爾過於直白，凸顯了台獨空間被壓縮的事實，就惱羞成怒發表嚴正聲明，但這只是逞一時之快，後果是得罪了美國之外的最重要友台勢力。

民進黨再度執政以來，台灣對外關係不斷退步，甚至堅若磐石的美台關係都因為美豬問題出現縫隙，再加上美國與歐盟對於台獨問題畫出界線，吳釗燮承受沉重壓力，顯得焦躁、易怒，經常有暴走式演出。外交部對波瑞爾的聲明，卻又肯定他重申歐盟將持續維持穩固的台歐盟雙邊關係，這種前倨後恭的態度不會贏得國際社會的肯定與尊重。

最可議的是，外交部聲明自稱是「中華民國台灣」早已是獨立的國家，以中華民國台灣取代中華民國，美歐已敲下警鐘，民進黨依然偷渡台獨，反而證明了美歐關切不是無的放矢。可以預見，除了下架民進黨，否則兩岸關係、台灣對外關係無法走出死胡同。