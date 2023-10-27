民進黨總統參選人賴清德在各家民調都暫時領先，唯獨年輕族群支持度遠不如民眾黨總統參選人柯文哲。賴為了爭取年輕選票勤跑各大學開講，沒想到學生愈來愈有勇氣，近日海洋大學學生看穿賴的騙票伎倆，直接嗆賴「得過且過」，嚇得政治正確的校長兩度阻斷學生提問，顯見年輕的「疑綠世代」已不再「信賴」了！

到各大學和學生面對面溝通，是爭取年輕人支持的捷徑，但賴清德只想唬弄大學生騙選票，不是真心要與學生對談。最明顯的例子就是日前中山大學女大生提問「如何解決民進黨諸多貪汙弊案事件？」賴就裝傻反問：「是哪一個具體事件？」女大生一時情急無法舉例，事後她及家人就遭綠營網軍出征。

女大生後來在臉書回應，只是很單純想要訓練自己對於執政掌權者勇於質疑的勇氣，沒想到此回應又遭網軍圍剿，卻始終未見賴清德及民進黨大力聲援她或嚴厲譴責網軍。賴直到被媒體堵訪才淡淡地說，「這樣的網路攻擊實在沒有必要」，凸顯賴的獨裁專制的心態，容不下年輕人公開挑戰。

其實民進黨執政弊案不勝枚舉，當時現場就有許多同學七嘴八舌聲援指出「黑箱疫苗、快篩、台南88槍擊案及缺蛋危機」等，這些都是身為副總統的執政黨總統參選人，必須詳實向人民說清楚、講明白的。只是賴的內心想法與年輕人完全不同，因此再到海大演講時，學生就辛辣質疑其能源政策「得過且過」。

在中山女大生發問被肉搜後，海大生還如此大膽發問，勇氣值得嘉許。他提問賴的能源政策只規畫未來4年、沒有想到未來10年，是得過且過的心態，也有學生質疑民進黨的「非核家園」無法落實。這些問題不但務實，更攸關台灣未來能源政策的發展，沒想到竟被海大校長許泰文當面干擾，兩度打斷學生發問。

許泰文自稱大學學術中立、沒有政治立場，卻諂媚賴清德不讓學生發問，已成大學校園熱議話題。海大生揶揄校長有無政治立場不得而知，但很確定校長會投票支持誰。而賴清德面對學生的勇敢提問，雖當場緩頰給學生問，但有答跟沒答一樣，尤其重啟核電的敏感議題，更答非所問。

賴清德回答尖銳問題時，避重就輕的功力一流。如同先前至政大、東海及陽明交大演講，學生提問高房價、憂心兩岸兵凶戰危及社會住宅支票無一兌現，賴竟指房價正在降，還反問學生認為兩岸會有戰爭嗎？又說了未來8年再增加13萬戶社宅的空頭支票，難怪愈來愈多大學生對他失望，提問也愈來愈麻辣。

2024年大選漸趨白熱化，民進黨完全執政的腐敗與傲慢，導致許多2020年力挺蔡英文的年輕人不願挺賴清德，這是賴的民調近期下滑的主因。賴清德一味至各大學洗腦學生，又不敢跟學生直球對決，如同海大生批判其心態得過且過，滿嘴政治話術只會更加速年輕選票流失！

（作者為大學教師）