親民黨主席宋楚瑜又出書了，而且表示：歡迎認同他所講的「推動兩岸和平倡議，進行和平對話，照顧基礎民生」的人士，做親民黨的不分區立委參選人。並進一步宣示：2024大選，親民黨要拿下3或4席的不分區立委。但是，橘子早已經變綠變酸，81歲老帥的宋楚瑜尚能「飯否」？

現在，區域立委方面，親民黨原來具有實力的政治人物，不是回鍋了國民黨，就是被民眾黨所用，甚至有倒向民進黨的。試問：身為一個沒有理念又失去黨魂的親民黨，如何還能再戰2024大選？

親民黨的崛起來自2000年大選，不分老少厭惡當時國民黨的黑金政治，因相信真正擁護藍軍價值的宋楚瑜，能做出改革、可以有個新的未來，將一張一張的選票都投給宋楚瑜，也將改革的期盼與希望寄托給宋楚瑜。

之後，宋楚瑜為了繼續反對李登輝，為維護藍軍價值而成立了親民黨。正因為有人還相信親民黨係在維護藍軍價值、經國先生的治國理念，所以也連帶相信宋楚瑜再次代表蔡政府出席APEC領袖會議是為維護中華民國，而非台獨民進黨。

然而，從陳水扁執政8年到現在蔡政府8年執政，自許為經國先生信徒的宋楚瑜，不僅與李登輝言和了，在「維護中華民國、反台獨」的價值理念上，可曾有過任何具體且堅持的政治行動？面對民進黨政府的台獨課綱，將中國史改成東亞史時，可曾看見或聽見宋楚瑜堅持過所謂的正藍價值、經國先生精神？

很顯然，20幾年過去，橘子不僅顏色變綠了、味道也變得更加臭酸不可聞了。現在，宋楚瑜重出政壇訴求：推動兩岸和平倡議，只不過是用來騙選票的政治話術，有智慧的選民，豈能相信？

現在的宋楚瑜，除了會到慈湖陵寢掉幾滴眼淚之外，曾經承諾繼承的經國先生精神還剩下多少？事實上，早在宋楚瑜連任台獨民進黨政府兩任APEC領袖代表的同時，選民們就發現，原來20年前自己支持的投票對象，就是個不折不扣的「偽藍軍」。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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