從新冠疫苗到流感疫苗，民進黨政府與衛福部的高官們繼續黑箱，護航、背書的立場也始終如一，不容質疑的跋扈、霸道作風更是有增無減，還否決人民自由選擇疫苗施打的權利！

包括蔣萬安在內，看到市民聞高端而色變，當站在民意最前端的地方首長決定跟人民站在一起，喊出高端疫苗不進校園後，竟被王必勝痛斥「跟同溫層的市民站在一起」、「拿學童政治操作」。民進黨政府真的不知道何以反高端風潮勢不可擋嗎？還是不在乎民眾的安危？或是裝傻？蔣萬安作為台北市長，又豈能不和市民、普羅大眾、或廣大的基層民眾站在一起嗎？

其實，王必勝痛批蔣萬安，應是為了帶風向？或藉著網軍跟側翼攪亂之際混水摸魚？以迴避檢討與更正？民眾好奇的是為什麼衛服部的決策總是無法進入主流民意同溫層？衞福部又為什麼總要自外於民意或跟關心孩童健康的家人為敵？又為什麼民眾沒有知道並選擇疫苗廠牌的權利？

試問，是誰讓民眾對高端失去信賴？不就是民進黨政府與綠官們有關高端的諸多爭議和一再的黑箱護航造成的嗎？如今，如果不是衛福部採購，高端能擺脫連續七個月營收為零的窘境嗎？

要談跟人民站在一起，從萊豬、核食到高端疫苗，民進黨政府和綠官們曾和全民站在一起？或為食安把關嗎？為何人民總是要在無可選擇的情況下，被迫接受民進黨官員們背書和瘋狂洗白後的產品？民進黨政府就這麼的看不起人民？這麼藐視國人還把人民當塑膠嗎？

民進黨官員演了這麼多年的霸道總裁戲碼，還這麼熱衷的和高端黏在一起，竟不知道民眾早已看膩？歹戲拖棚就別再演了，還是把小小的疫苗選擇權還給人民吧！

（作者為立法委員）

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