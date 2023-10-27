早期的民進黨，是在台灣民眾「民主」的期盼中崛起的，但從黨外的辦雜誌、街頭抗爭到成立民進黨、兩次執政，民眾對他的觀感，卻也從熱烈期待、踴躍支持到灰心失望，甚至痛恨厭憎，卻宛如歷經了三溫暖熱、冷、冰的洗禮般，是每況愈下的了。

民進黨兩次執政，初時是為民眾「爭權」，其後漸漸嘗到了權力的美妙滋味，就再也捨不得割捨，遂逐漸變質成為自己「奪權」、「固權」，正印證了「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」的名言。

有權必然就有勢，此所以「權勢」二字，向來就是連體共生的。大權在握，誰敢不聽？位居勢要，誰敢不從？因此予取予求，而開始熱衷於金錢與美色。在陳水扁時代，因財賂事件而鋃鐺入獄的，已不乏其人，陳水扁夫婦更因「海角七億」而遭到判刑。

彼時雖亦有「雙人枕頭」的桃花事件，但大抵都還是老一輩沿自於舊傳統的故習，與其是否投身於政壇無關。但到了蔡英文時代，更變本加厲，從個人的貪腐，轉型成集團式、結構式的貪腐，利用權勢，肆無忌憚的將國營事業董事長，委派於親信，再轉由其人回饋於政黨；更仰仗著立法院的多數，強行通過各種法案，以合法掩護非法的方式，朋分龐大的利益，逐年積累，據聞其黨內的某派系，在3年前就擁有了高達500億的「小金庫」。前此爆出來的「雲豹」一案，就是最典型的例子。

有此龐大的金援，民進黨就擁有足夠的資源，全面滲透入社會各階層（如校園），而有系統地培植新秀、訓練出師，然後分別投入到政治圈，或是媒體、國營單位中。盤根錯節，牢不可拔，更壯大了自家的聲勢。

古人說，「食色，性也」，又謂「飽暖思淫欲」，新一代的年輕人，血氣方剛，往往就經不起美色的誘惑，雖外表上西裝革履、人模人樣，但私底下卻是拈花惹草、偷情外遇，其涉入名單，大可排上長長的一列，而未被揭露、舉發的，正還不知有多少。

近日趙天麟所爆發出來的外遇事件，以趙天麟向來所表現出來的一副「愛家好男人」形象而言，恐怕真的會跌碎不少人的眼鏡。但是，民進黨中類似的「趙天麟們」，究竟還有多少？

權勢一如春藥，是很難以個人意志掌控的，無底深淵式的誘惑，也唯有大量的金錢才能稍作填捕；有了錢，自然就難免朝情欲方向求取滿足，層出不窮的桃訴事件，刀然也就見怪而不怪的了。權、錢與色，相互糾結，形成惡性循環，也將後來喪失了創黨精神的的民進黨，原形完全暴露了出來。

權力欲、金錢欲、色欲，當然是一般人難以抗拒的，但政治人物絕非一般人可比，我們對他們的道德要求，必須更高、更嚴，因為他們所能掌握的權勢過大，舉手投足，都可能影響到一般的社會大眾與社會風氣，甚至危害到國家的安全。

趙天鱗因桃四糾紛退選，顯然絕對不是因為他個人的羶腥色的私德而已，而是以國防外教委員，竟然出軌偷情對象為中國籍的女子，床笫之間，又可不可能洩露出國防機密？這才是最令人詬病與擔憂的。

慾壑難填，權力、金錢、美色，或許於個人只是私德問題而已；但政治人物，尤其是政黨，如果放任其無所底止，則攸關於全體社會與國家。我們還能充耳不聞，任其荼毒生民、無法無天嗎？

（作者為台灣師範大學退休教授）

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