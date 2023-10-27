我國防部於10月26日1000時發布，上午陸續發現共機轟-6、空警-500、殲-10、殲-11、殲-16、殲轟-7、運-8、運-9及無人機等出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。1830時續公布，共軍南部戰區海軍「山東號」航母編隊由南海經巴士海峽進入西太平洋。這是既前次、19日共軍機艦在台灣周邊海空域進行聯合戰備警巡後，提升由中央軍委指揮層級的「海空聯訓」，反應美日14日至月底在日本西南諸島「決心之龍」聯演。

首先，依據我國防部10月19日共機26架次，7艘次、20日共機7架次，6艘次、21日共機6架次，5艘次、22日10架次，5艘次、23日9架次，6艘次、24日19架次，6艘次、25日共機9架次，9艘次、26日共機35架次，15艘次。

共機數量之變化呈現高低起伏，活動空域主要在台灣西南、巴士海峽至台灣東南一帶海空域（含聯合機群至台灣防空識別區南南西至南海）進行海空聯訓、其次殲轟機在浙江與福建交界處之台灣海峽中線北段、抵近至我釣魚台西北空域執行維護領土主權之警戒任務、另殲-10、殲-16機群於當面台海中線五段巡弋與空中突防。

其次，10月24日察打一體TB-001無人機1架，接近浙江與福建交界處之台灣海峽中線北段越線轉向南往福建寧德方向進內地。運-8反潛機1架，在無人機橫向航線上方，前兩者接近我釣魚台西北空域。

以往運-8反潛機活動空域近年均在台灣西南空域活動，此24日現蹤接近我釣魚台西北空域令人匪夷所思。

查詢運-8機曾在浙東空域經宮古海峽至距日本沖繩東南約700公里海域，提供4艘中國海警船在釣魚台周邊海域警巡周邊海空域情資、25日又有彩虹4與BZK-005無人機各1架在上述空域、蘇愷-30戰機等，均可稱之針對美機（偵察機等）、日艦（海上保安廳艦船）等進行海空監視與情傳任務。

然依往例蘇愷-30戰機與殲轟-7戰機任務性質，可對海打擊及活動空域海峽中線北段至釣魚台西北一帶空域情況，將成為共軍東部戰區協助海軍、海警船隊制空對海支援。

10月24日共軍轟-6機、運-8技術偵察機、空警-500機等各1架，在接近福建與廣東交界處之台灣西南往台灣防空識別區南南西邊緣進出循原航路折返。將可視為對26日提供南部戰區海軍「山東號」航母編隊由南海經巴士海峽進入西太平洋航程中，提供模擬對海打擊、海空電子戰、及海空指管通情監偵任務先期演練。當日共軍東部戰區於26日在台灣西南至巴士海峽一帶海空域，部署彩虹-4無人機、運-8反潛機、運-9通信對抗機、運-8電偵機等各1架、殲-11戰機4架、殲-16戰機部分兵力等，實際進行有人與無人機協同、制空對海打擊群、空中電戰支援與反潛等，支援與協同「山東號」航母編隊經巴士海峽進入西太平洋。

最後，共艦數量的變化，從常態性3至4艘次，逐漸由6艘次提升至9艘次。且在我國防部於10月26日10時共軍機艦在台灣周邊海空域進行聯合戰備警巡任務，後半小時我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」，公布偵獲共軍053H3型襄陽艦（567）位於北緯24度31.697分、東經122度20.528分，即我宜蘭縣蘇澳鎮烏石鼻東南東方約25浬，由我海軍沱江級軍艦執行監視任務。

上者共艦「襄陽號」隸屬於共軍東部戰區海軍駐福建三都澳第15護衛艦支隊所屬滿載2千3百多噸的053H3型護衛艦，為共軍上世紀90年代防空型護衛艦，共建造10艘，其中二艘軍售至孟加拉海軍。艦上配備仿法國響尾蛇導彈的8聯裝海紅旗-7或改良後射程可達10至12公里的8聯裝海紅旗-10近程防空導彈、射程120至180公里的4聯裝鷹擊83反艦導彈發射裝置×2，可攜帶直-9C艦載反潛直升機1架。

直前共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第3驅逐艦支隊052D型驅逐艦包頭號/133，於美日在日本本島至西南諸島進行「決心之龍」離島防禦聯演第一天14日（至31日止）上午8時許，位於花蓮縣秀林鄉以東約72.5公里水域，以航速14.8節、航向310.4度（請參考1020不安！共軍加壓應對美日軍事同盟）。

由於，共軍包頭號驅逐艦為第三批052D型驅逐艦、滿載7千5百噸，可搭載大型直-20F艦載反潛直升機1架，故有可能24日出現在台東以東空域、且接近台灣防空識別區海空域的直-9艦載反潛直升機由052D型第一、二批滿載7千噸驅逐艦、曾抵近台灣周邊海域，滿載6千1百多噸的052C型驅逐艦「驅6支」舷號150至153、噸位至滿載4千噸054A型護衛艦配備直-9直升機。25日在台灣周邊海域的共艦數量增至9艘次，據信應為共軍應對美日在此區域聯演海軍增援兵力，共艦「襄陽號」等由福建三都澳經台灣東北海域繞至台灣東部海域。26日共艦增至15艘次，增加6艘次為「山東號」航母與戒護補給兵力。

另日本防衛省統合幕僚監部26日下午公布，1架不明共軍無人機（我方BZK-005），由我馬祖以東經台北以北轉東南方、過我釣魚台以東空域轉南，循台灣與日本與那國嶼間海空域南行，在花蓮以東空域盤旋續向南飛行，至綠島東北空域轉東南至蘭嶼以東空域向西南飛行進入巴士海峽之「順勢繞台一圈」將行經共艦「包頭號」、「襄陽號」等驅護艦活動海域之空域，以數據鏈路提供沿線海空即時域偵察之戰場態勢情報應用，並提供「山東號」航母編隊（依媒體揭露驅2支052D型桂林/164、054A型許昌/536、黃山/570，驅9支055型延安/106、052D型長沙/173、推斷作3支901型綜合補給艦查干湖/905、潛艦）由南海經巴士海峽至西太平洋海空戰場情報訊息；27日上午又有運-9偵蒐機1架，由浙東經宮古海峽進入西太平洋繞至石垣島以南、台灣東南方折返提供海空情資。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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