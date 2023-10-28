「2008年世界金門日」在翔安舉行，藉由這個活動迎來一群旅居南洋的堂哥、表哥；雖然他們都是在僑居地出生，但對原鄉的情感卻十分的深濃！從此，幾乎年年組團返鄉，其中僑居香港的大表哥，見多識廣，尤其對文化古蹟更深具興趣，說起他的曾祖曾創辦「同文書院」，在鼓浪嶼有一棟列為古蹟的「葉清池別墅」。

他的曾祖葉清池是旅菲華僑，又名葉崇祿（1846~1927年），福建廈門人，是著名華僑領袖，愛國實業家，出生于廈門獅山，自幼家境清寒；最初只是廈門港口的一個小販，搖小船再接駁到大船，販賣物品維生，有一次在大船上還來不及回到小船，大船開了，他因此輾轉到了菲律賓，只有努力自謀生活，幸虧他很勤快又因為當小販時期，有機會學會了簡單的英語，很快的從商店的小店員，受到老闆賞識，委以重任，任分店店長；後來，老闆要到別的地方發展，就把店盤給他，從此他的生意越做越大，不僅在菲律賓有很多的商行，且跨足到世界各地，菲律賓政府對葉清池非常重視，有一條馬路就命名為「葉清池路」。

《廈門華僑志》，記錄了葉清池辦「同文書院」。

據說1898年3月12日，當時，為了改變廈門所有學校都由西方基督教辦校的情況，居住在鼓浪嶼的南洋華僑葉清池、黃奕住等六人發起，選址同文頂（原名鳳凰山，因同文書院改名）上的寮仔後（原來的水仙路、晨光路、同文路至鎮海路口，泛稱寮仔後），並聘請駐廈美國領事詹森執事，開辦了一所與宗教無關的新式學堂——廈門「同文書院」。

當時，書院聘請美國人當院長，教員也大多來自美國，使用英文教材，教授英語和現代科學文化及中華國學，培養通曉中西語言文化的人才。是福建第一所現代意義的大學，同文頂因此被稱為廈門的文化地標。

在廈門近現代教育史上，「同文書院」創造過多個「第一」。

1898年，書院創辦，是廈門第一所現代新式學校，打破官學、私塾的傳統。

1918年，大學部成立，是福建省第一所現代意義上的大學。

1926年，改組為中學，首開廈門學校男女同校先河。

1929年，修建廈門第一個水泥籃球場，組建廈門第一支籃球隊，曾獲得全省第一。

1934年，物理老師謝逢源指導學生製作小型無線電廣播機，並創辦全市首個電台，實現通過廣播遠程教學。

也就是說「同文書院」1918年成立大學部，廈門大學是1921年才創立，比「廈門大學」早3年，亦可見葉清池對於教育的用心與投入，令人欽佩！

1897年，在鼓浪嶼福建路的富人區選址建造了「頤園別墅」，即現在所稱的「葉清池別墅」。

葉清池祖厝列入文物保護。（葉克兢 提供照片）

根據《公共租界時期紀實》報導：西元1906年元旦，鼓浪嶼各國領事館，張燈結彩爆竹齊鳴。萬壽節來臨，假鼓浪嶼葉清池氏洋樓，設宴宴請各國領事官，燃放煙火中外同樂。

可見當時葉清池與各國領事間的互動與交流之一斑，其次：毗鄰二十世紀落成的菲律賓華僑葉清池別墅。1909年美國艦隊訪廈時，清廷貝勒假此設宴，還一度出租給日本博愛會廈門醫院（簡稱博愛醫院）。

我曾詢問表哥，姑媽是如何與姑丈認識的？他說他的父親和伯父是隨舅公到印尼發展，得以和時在印尼的母親有機會認識，此與俗諺：「千里姻緣一線牽」、「門當戶對」是千古以來的定律，姑媽的父親早期旅居新加坡，1922年和金門華僑陳景蘭、蔡嘉種共同發起籌建「金星輪」，即陳煥武先生。

崇仰葉清池先生對教育的用心與付出，其教育愛值得廣傳，尤其葉清池先生在清光緒二十一年（西元1895年）曾經捐資重建欽湖橋，足見其對公益事業的關注，期盼其精神的傳承，有更多的後來者踵武其志。（陳秀竹／金門）