副總統賴清德10月接連造訪大學校園，包括3日南下高雄，向中山大學、高雄師範大學、高雄大學三校大學生演講；16日前往陽明交通大學演講；26日前往海洋大學演講。平心而論，賴清德風塵僕僕，兼之態度誠懇，遇到問題也直球對決，確實是稱職的總統參選人。但，為什麼在青年選票板塊還是呈現落後？

其實，從民進黨和賴清德的支持率來看，目前還是穩居第一，特別賴清德提出補助私立大學生學費，實質的政見牛肉也獲得大學生認同。但這些日子下來，這種實質政策的邊際效益遞減，加上近來受到各種議題狙擊，對於習慣數位文本的年輕世代來說影響尤深，民進黨又將好不容易領先的青年選票優勢拱手讓人。

如果，從品牌的角度來觀察，或許比較容易掌握此節。按照廣告名家黃文博《品牌大學問》一書，品牌就是形象。講白了，自己在選民心中的印象，是一種「馬賽克式的記憶」。當青年世代社群黏著度愈來愈低，折射出來的品牌忠誠度就愈來愈低，品牌脆弱點被暴露得就越多。

在選舉佈局時，總統參選人為了建構自己的形象與品牌，應該注意的是自己的視聽注意力、品名記憶力、主題影響力、賣點關心度、感受偏好度、立即促購力、潛在擁有欲、情報散播欲。並且，也應該讓自己的議題，成為影音媒體注意的焦點？

從選戰的節奏來說，檯面上的4組候選人攻防，民進黨選戰陣營的謀略和佈局應該是最有「陣型」的。相較於其他陣營的舉棋未定，民進黨競選團隊該給選民的福利、該跑的基層團體組織、危機處理的殺伐果決，確實是前段班水準。可惜，在數位時代裡，年輕世代的傳播以影音覆蓋為主。最近遇到兩件事情，更讓民進黨的青年品牌深化受到重創。

首先，是以巴戰爭的殺戮戰場。各種生離死別的畫面，被各式各樣的影音媒體披露。其產生的外溢效果，就是面臨兩岸關係一旦生變，可能奔赴第一線戰場的青年世代。民進黨的論述是「和平不能忘戰」，平時必須備戰。這本來是題中之義，但對於兩岸該如何「避戰」，相較於非綠陣營以「和平」為主軸的論述，完全拿不到話語權。加上反戰、恐戰、厭戰的怒氣，就只能折射在民進黨和賴清德身上。

其次，是趙天麟事件。來自崑山的酒店女公關，身分為江西民盟，跟趙維持多年關係。偏偏，趙年輕顧家、口才便給，派系左右逢源，且擔任立法院國防委員。爆料一出，事件從單純緋聞衍生到國安危機，雖無限上綱到離譜的地步，問題是在數位傳播的各種影像裡，動作火辣激情，身分啟人疑竇，正是提供各種不實訊息的溫床。雖然民進黨快刀斬亂麻，但不埋單的除了青年選票外，附帶流失一大塊婦女選票版圖。

總統選舉的終局，按照民調跟網路的大數據來看，似乎漸有定論。但民進黨的青年品牌力下滑，甚至逐步演變成「階層割裂」與「世代對決」，這才是習慣活在同溫層的民進黨團隊，應該時時刻刻警惕自己的地方！

（作者為銘傳大學廣播電視學系專任副教授兼系主任）