近日受邀參加宋楚瑜先生新作《公門好修行》的新書發表會，因為宋楚瑜先生在國民黨執政時期黨政資歷完整，不但當年原省府團隊幾乎全員到齊，也有多位當時的政府官員參加，可謂冠蓋雲集。宋楚瑜曾擔任官派的台灣省主席，也曾經是高票當選的首任以及唯一一任的民選省長，勤政愛民，身體力行，解決不少人民困難。就在當年他的聲望過人之時，引起所謂精省的爭議和決定，以至於同時成為末代省長。

宗教界的有些修行者認為，修行的目的不在求仙成佛，而在普度眾生，如已過世的佛光山星雲法師、法鼓山聖嚴法師，均是如此，最後都成為人人景仰的高僧大德。公務人員、政府官員，每日所做所為、行事決策，和民眾福祉更是息息相關，若和高僧一樣也有為眾生謀福之心，確實最容易做，也最有成效，所以才說，公門是最好的修行之地。

然而有不少公務員，每天上班簽到，喝茶看報，下班簽退，等因奉此，混年資，等退休，好不快活。就如監察院大門口，每天都掛著民眾喊冤的大幅白布，被拆了又掛，掛了又拆，就是沒人理睬他們的冤屈。看一眼監察院後院，同一型號的黑頭車，最少2、30輛，每年耗用多少民脂民膏，但過去這幾年政府的弊端還少嗎？新竹棒球場算是小事，口罩、高端疫苗、快篩等，都與民眾的健康及生存密切相關，請問監察院辦了哪一件？監委只會吃飯、領薪水，光為權力服務，什麼時候為人民著想過？

隔壁的立法院也好不了多少，每天吵吵鬧鬧，尤其民進黨當政後想通過的法案，一條都不能少，什麼「不當黨產條例」、「轉型正義條例」、「國安五法」……，哪一項不是為了鞏固權力，沒收人民財產、打壓人民的言論思想自由？

這些還算是上焉者，下焉者就如古代所謂「滅門的知縣」，貪贓枉法，衙門八字開，有理沒錢莫進來。蔡英文的司法改革根本就是詐騙事件，半數以上民眾都不相信台灣的司法，民眾憤怒之餘，只能在凱道上悲憤的乾吼兩聲，結果呢？高官躲在冷氣房內，冷眼看你們能曬到何時？蔡英文要人民拍桌，人民怒吼翻桌，有任何改變嗎？

最可笑的是，台灣缺蛋已經超過2年了，就是有無腦的政務官一直搞不定。穀貴傷民，穀賤傷農，雞蛋不也是如此嗎？問題如何解決，多請教蛋農就知道，根本不需要這個政府。缺蛋確實影響民生，但民眾會改買肉、魚及富有蛋白質的豆腐，缺蛋問題自然緩和。

解決蛋荒的重點，不在進口雞蛋，而是要讓蛋農有利可圖，願意多投資改善養雞環境及多養雞。例如可以降低飼料黃豆、小麥、玉米的進口稅率，甚至將高價進口外國蛋的鉅額費用，用來補貼蛋農購買飼料。蛋農收入提高，生產意願大增，不出半年蛋荒就解決了，搞不好還可以出口。這麼簡單的道理，難道農業部、經濟部、中央研究院及各大學的農經專家都不知道嗎？兩任的農業主管陳吉仲、林聰賢卻胡搞瞎搞。

他們就是要讓只有幾十萬資本、缺乏經驗的廠商，去進口處理價值幾億元的巴西蛋，賣不掉放到過期又銷毀，結果就是蛋農、民眾、國家三輸。這些官員哪裡會不懂，他們圖什麼還不明白嗎？就如口罩、疫苗、快篩劑，執政黨的官員就是要上下其手，撈些好處，反正監察院、立法院、法院都是我家開的，人民又能奈我何？

各候選人既然發了願入寺廟或教堂，就該好好修行，要為眾生謀福，做到國泰民安。所有公務員入了公門，不也該如此嗎？

（作者為前衛生署長）