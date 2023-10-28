日前桃園地檢署破獲黑幫軍火庫，查獲1萬4千餘發子彈，其中有將近一半來自軍方，另有煙霧彈、訓練用手榴彈、抗彈板、防毒面具及其他樣式的砲彈、穿甲彈殼等多種軍品，事後一路追查，又發現新進軍品「刺針飛彈發射筒」竟然已流入黑幫，海軍陸戰隊也發布聲明證實。專案小組甚至查出還有成立「賣槍班」的網路群組，且至少已運作半年以上時間，實在令人匪夷所思。

近年國軍不斷發生管理嚴重失靈事件，在在顯示軍紀蕩然，例如年初曾傳出遺失一把「點45手槍」竟被偷天換日調包成「模型槍」，此乃單位後勤官發現槍枝遺失時，竟遭部隊長官下令以購買坊間擬真手槍來魚目混珠，藉以躲過上級槍枝清查來達到料賬相符目的，最後仍真相大白。

另者，海軍陸戰隊旅也爆發短少T91步槍「槍機」兩件情事，事後雖在營區偏僻角落發現，但這些光怪陸離事件層出不窮，現在更高升到軍械遺失、武器耗材盜賣事件，都顯示國軍紀律廢弛。

現在所遺失之飛彈發射筒，可用於FIM-92型刺針防空飛彈裝填，除了輕便、人員易於攜行的優點外，具備有射後不理特性，而且其飛彈射程4000公尺、射高3800公尺、最大速度2.2馬赫，因為性能優越又操作甚為方便，因此美國軍售外銷管制非常嚴格，以免落入恐怖分子之手。

起初美國擔心我國軍品管制不嚴，始終禁售我國這種單兵扛在肩上就可發射的刺針飛彈，只願售我陸軍復仇者飛彈，及海軍陸戰隊的雙聯裝刺針飛彈，就是不售我單兵可攜帶的肩射型刺針飛彈，直到近年兩岸軍事緊張氣氛急劇升高，才開始解禁售我單兵式刺針飛彈。

而此型防空飛彈在烏克蘭戰場已屢建奇功，因此備受矚目，其野戰防空能力已因實戰驗證而廣受肯定。今若不法分子改裝完畢，則可對正在起降的低空民航機、戰鬥機、直升機、運輸機、專機等實施攻擊摧毀，會立即造成重大飛安事件，甚至可能嚴重到國安事件，尤不可不慎，因此這類軍品必須嚴格控管，怎可輕易流出。

近年由於意識形態治國當道，造成軍隊士氣普遍低迷、軍紀渙散，招生招募嚴重不足，共諜案層出不窮，又基層退場官兵流失太多，根本無法長留久用，致使主戰部隊缺額非常嚴重。而且在政治掛帥的扭曲下，軍事專業根本無法落實，軍隊作戰平台變成作秀的平台，成為政治人物享受權力慾望的消費品，毫不用心把軍隊事務辦法好，更無心於軍事改革，人員不足使戰力水準如江河日下，著實令人憂心忡忡。

目前共軍戰機、軍艦已常態在台灣周邊活動，昔日國軍傳統訓練海、空域已成共軍活動場域，在戰略緩衝及預警時空皆失的窘況下，國軍急要任務就是先嚴肅軍紀、加緊招生、積極改革、依法行政、重振軍魂，而不是迎合政客去搞作秀把戲而廢弛軍務。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學講座教授）