柯文哲在與侯友宜對話前，突然拋出「柯韓配」；連政黨談判的最後期限也是一改再改，從10月底變成11月20日。面對如此翻來覆去的過程，柯文哲如果換位思考，會作何感想？政黨合作首重誠意，柯文哲在這部分並不及格；但從政治謀略來看，侯友宜顯然有待加強。

柯文哲日前拜訪王金平後說，「他建議我換位思考，站在對方的位置想一下，我覺得有道理。」但隔沒兩天，柯陣營就拋出最佳副手是韓國瑜；柯本人則盛讚對方「進步太大、視野寬廣」，明示加暗示，增添無限想像空間。

然而，國民黨早已循初選及全代會確定提名侯友宜，與民眾黨協商以來，也始終以侯、柯互搭作為談判基礎；如今柯陣營卻臨時掏出「柯韓配」，形同一筆抹去雙方在這段時間的所有努力，從零開始。

無論最終藍白是否能合，又或國民黨是否同意「侯下韓上」，當外界開始將焦點從「柯侯」轉向「柯韓」，實則已先嚴重打擊近來藍營好不容易才凝聚「以侯為共主」的團結共識。

撇開柯文哲對「柯韓配」是真心還是假意，至少從選戰技術來看，他在政黨協商前夕，刻意對侯友宜擺出藐視態度，將對方逼往「下駟對上駟」的窘境，這確實已讓自己在輿論戰奪下有利的位置。

只是，柯文哲一下對郭台銘拋媚眼，一下又放出「柯韓配」，連談判最後期限都逕自改為11月20日。身為可能與國民黨共同執政的戰略夥伴，柯文哲的誠意實在令人難以恭維，造成彼此的信任感更加吹彈可破；稍有不慎，就有可能破局，柯文哲恐得當心落入「人心不足蛇吞象」兩敗俱傷的後果。