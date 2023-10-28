主計總處10月公布薪資統計，今年1月至8月，受雇勞工扣除通貨膨脹後的「實質總薪資」（經常性薪資加上加班費等）衰退0.85%，是7年來首次負成長。民進黨過去經常吹噓「綠色執政，品質保證」，近年來各種「國家隊」更充斥於百工百業，結果「海水退潮」後的景象，竟然如此不堪，成了一個令人心酸的「光輝十月」。主計總處卻推說是出口疲弱加上物價上漲所致，好像都是國際因素，和綠色執政沒有一點關係。反正，只要有任何好消息，都是蔡政府英明，而若有任何的壞消息，都是國際景氣不佳，這種爭功諉過、不求長進的施政態度，著實令人心寒。

資源過度集中科技業

令人心酸的其實不只如此，民進黨執政迄今7年多，受雇勞工的平均月總薪資成長了14.83%，但同期消費者物價足足上漲了11.18%，實質月總薪資只成長區區3.65%，平均一年約僅0.5%，趨近於完全停滯。蔡政府每年調整基本工資，根本沒產生任何效果。若生產力不提高，再怎麼調高基本工資，甚至再頒布《最低工資法》也沒用。這種實質月總薪資成長率，不僅遠遜於同期間和台灣經濟體質最相近的韓國（15.8%）、被戰火威脅的以色列（17.4%），也顯著低於高薪的美國（9.9%）或加拿大（6.5%），甚至也只有OECD國家全體（5.8%）的6成3。而我國勞工工時卻是全球最高的前幾名，終年辛苦勞碌之下卻得到這種成果，可說是爛到不行。

更嚴重的是，就業人口比例達60%、總受雇人數高達700萬的服務業，7年來的實質月總薪資只成長9.19%，扣除物價上漲後，實質竟然是負成長2%，7年來月總收入呈現「愈做愈少」的離譜狀態，真是情何以堪。蔡政府已執政7年多，但受雇勞工的實質總薪資近乎停滯，服務業更是倒退，只能說是十足的施政無能。之所以造成這種後果，應該有三大原因：一是完全不重視產業普遍的競爭力，只關切眼前的出口數據，造成國家資源大幅度地投入資通訊等高科技電子業，傳統製造業和服務業無法獲得適當關照，分擔產業發展重擔；但資通訊產業卻只能跟著全球景氣隨波逐流，整體產業就無力在全球景氣下滑時突破或減緩其衝擊。

意識形態治國的惡果

其次，是台灣服務業企業家數眾多，但規模幾乎都屬於微小型，政府卻相對只有非常微弱的支持，更又多用於鼓勵創業，甚至名義上是輔導服務業，到最後受惠的卻多是電子業（如協助餐廳使用電子點餐機），造成服務業家數愈來愈多，服務品質多年來提升有限，相關需求卻沒有因應提高，也不像美、歐、陸有廣大腹地來擴大市場，服務業走不出去，市場也就愈來愈「紅海」，不僅存活率低且存續艱難，根本無力提高薪資和福利，其結果就是薪資長期停滯。

其三，其實和第二個原因有關，就是原來要擴大服務業腹地的「兩岸服務貿易協議」，被太陽花學運所擱置，高薪的服務業如金融、保險、醫療等無法大量進入大陸市場；也無能簽署其他自由貿易協定，來獲得其他國家專業服務市場更多開放，無法擴大規模和生產力，故也難以提高薪資。這可從服務業在太陽花學運前一年（2013）到2022年間，和製造業之間的薪資差距已大幅擴大而獲得證實。服務業月總薪資原是高於製造業3000元，到2022年已落後製造業3000元，相對而言落後了6000元；而若情況不獲得改善，問題會持續惡化。

因此，台灣勞工收入無法顯著上漲，並不是業者或勞工不努力，而是執政黨選擇了不用專業、只用自己人的幫派意識，加上反中仇中政治意識形態治國所造成的惡果。既然執政無能、反中不能旺台，卻造成民不聊生，甚至台海兵凶戰危，那就只能提高人民自主意識，在2024年大選中換黨換人執政，才可能突破現狀、提升競爭力，來支持台灣各方面的發展。