藍白聯姻這齣政治大戲，如今不僅演變成拖棚歹戲，消磨掉大半支持者耐心及熱情，雙方最新戲碼更是糾結於到底誰是新郎、新娘或媒人婆？誰說了才算數？究竟是被「逼婚」或「兩情相悅」等枝節，絲毫看不到彼此的整合善意及誠意。接下來僵局如何化解？政壇「公道伯」的話，頗值得雙方冷靜傾聽思索。

過去這半個月來，藍白陣營從金溥聰、黃珊珊的「黃金」幕僚會觸礁後，直接「不演了」開始互轟卸責，各種難聽的話語、形容詞紛紛出籠，最後朱立倫、侯友宜及柯文哲幾位「主帥」們，甚至更親自登板，透過操作三大報專訪、搶開記者會等公開對質嗆罵。

為反制柯文哲提出市話手機各半的全民調主張，侯友宜則改提比民調、開放式民主初選比例各半，且選票上須有「侯柯配」或「柯侯配」的折衷方案，並下達通牒給柯需於25日前回覆的「死線」（deadline），否則就沒有民調或初選了，直接進入下一輪的政黨協商階段。

表面上，藍白雙方看似互相提出整合解決機制、具體主張，實則不斷墊高談判難度及溝通障礙，爾虞我詐、各懷鬼胎。說穿了，只不過是要設法挖洞設局給人跳，藉此將整合破局責任及歷史罪人或在野敗選戰犯等罵名推給對方，從頭到尾根本就沒有想要「合」，因此更遑論磋商過程中能夠先求「和」。

眼見藍白合「卡關」瀕臨破局，一向信奉左右逢源、鯊魚理論的柯文哲，旋即端出「一盤魚頭」俗諺形容，試圖挑起藍營內部矛盾，接著再釋出「柯郭合」或「柯郭配」耳語，意欲拿郭台銘來威嚇施壓國民黨及侯友宜，之後更與朱立倫在政黨協商機制隔空眉來眼去，並同步求見王金平、順勢借力操作「柯韓配」，曖昧地稱是否有韓國瑜搭副手是「國家機密」等。

這一連串操作下來，政治斧鑿痕跡顯而易見，似乎惹得侯友宜頗不悅、不耐，於是也開始出招破梗，除先透過媒體專訪對柯文哲提D-day期限、選票上兩人名字須綁在一起外，接著再將「媒人」朱立倫請到競辦一起開記者會，對柯喊話反問「先確認結婚對象是不是我？」

前天侯受訪時更霸氣地公開嗆柯，「我1秒決定自己生死，柯文哲你還要多少個30秒？」「不是你要不要排除我，因為我是最重要的角色」及「嫁娶不是媒人說了算，而是我說了算！」此舉也逼得朱立倫不得不跟進向柯示警，總統選舉若不合作，就沒有聯合內閣。

明明有高達破6成民意期待支撐的在野整合大計，現在卻諷刺地淪為一場破罐破摔的意氣之爭整人比賽，雙方難道豈會不懂「合都未必能贏，分裂不合必輸」的道理？在下周藍白正式展開政黨協商前，雙方不妨先平心靜氣，冷靜仔細思考什麼才是符合自身政治現實利益的「大局」、如何創造彼此「雙贏」局面，如同深受藍白極力拉攏請益、被柯讚聲為政壇「活字典」的王金平所言，一個人絕對選不上，兩個人若各有堅持，就應該「換位思考」你為他想、他為你想。想通了，藍白僵局或許就能迎刃而解，露出曙光！

（作者為自由撰稿者）