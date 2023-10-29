像法顯所乘海船的迷航，各國各地我想絕不是第一次，而可能是很多次。其結果要不流落外地謀生，或不幸遇難，能幸運返回故土者也有，但有像法顯其人而作出記錄者，就少有了。所以一千多年以後，還有那麼多人會關心他，究竟迷到哪裡去了。本文不贊同章太炎先生《法顯發見西半球說》，因法顯是和同200多華洋客商們，不幸迷航到了西半球，帶頭人是船主和舟師，要說發現，實輪不到法顯。但法顯所乘海船迷航的故事，有幾點值得注意者：

一、在法顯的時代是公元4～5世紀，是華夏中國的南北朝時代，中國已有裝載200人以上的客貨船舶，定期航行在揚州、廣州及印度（印度洋）；其他東南亞諸地當然不在話下。

二、法顯所乘海船在發現漏水時，能搶灘修理，證明該船必為平底沙船。該型船舶多用於中國南方，早年吳王夫差伐齊時的艦隊中，就較多這種船型；載貨較多，但較不耐風浪。

三、其時海船已有救生艇，未建構於船中，繫於船尾而已。

四、海船上除有舟師外，設有修造工程師，不是十分嚴重的損傷，能自力救濟，暫獲安全。

五、當年航路上就有海盜的出沒，故推判海船必有最起碼的自我防衛武器或保安人員。

六、海船上有200多人，推判該船起碼有2～3層甲板，才可能容納200多位不同國籍人士分艙休息；而且一定有不小的淡水蓄水庫，可供200多人飲用90多天。

七、法顯的時代，是鄭和15世紀下西洋一千多年前的時候。由法顯的迷航故事看，在鄭和15世紀下西洋的一千年以前，那時已有裝載200人以上的客貨船舶定期航行於揚州、廣州、東南亞、印度。故到鄭和時，這航線已航行了一千多年，對中國的舟師們來說，這一定是一條老到掉牙，非常熟悉的航線了。何況到宋朝以後，指南針也出現了，走這條航線，即菜鳥亦易為之，何需鄭和龐大完整的艦隊。

另像法顯的迷航，同行者有華洋人士200多人，他們各回居住地後，一定會傳述這驚險的經過，傳述那所見不一樣的風土人情。而且這種世界性的迷航，絕不僅中國一次，各地都會發生，故一千年中各地迷航的發現和傳述，不僅華夏中國的航海界，其他印度、中東和西方所有討海謀生的航海人士，一定會懷疑海洋的盡頭究竟在哪裡？水若往下流，那海水流往何處？假如流到一個大池塘裡，那現在所見陸地是這大池塘的池邊部分嗎？這些，都是15、16世紀時，萬有引力觀念沒有提出及普遍認同之前，航海界及知識界無法圓滿答覆的最基本疑問。前文記有在公元前139年左右的《淮南子》中有云：「夫乘舟而惑者，不知東西，見斗極則寤矣。」

上文法顯記舟師：「不識東西，唯望日、月、星宿而進」，證明華夏中國的航海家，自公元前139年到法顯返國的公元412年約550年間，一直會利用星宿定位，最主要的一個星宿就是北極星。好了，日、月的出沒，大致可判別東西方向了，再加個北極星，豈不是南北也搞清楚了。看北極星除可判別方向以外，古之舟師（航海家）還用之以計算航行路程。因為天文學家發現，越是靠北的地方，越要仰頭看北極星；越往南，則反是。於是就告知舟師利用航行後仰視北極星不同的仰角角度， 推算出航行距離。我們現在都已知地球是圓的，人若在正北極之下看北極星，以水平面為準時，要仰頭90度；若在接近赤道的新加坡，若能看到北極星，應是0度左右了。

新加坡是古代下西洋或下南洋必經之地馬六甲鄰地主，經過這裡偏南一點，孔夫子口中「譬如北辰，居其所而眾星拱之」的北極星不見了，這情形到鄭和時已發現一千多年，其中一定會有舟師向皇室主管天文人員討教，這現象如何解釋，天文人員一定早已推論出地面或海面應為球形。但問題來了，假如地面或海面為球形，地面還好說個道理，那海面呢？海面向下，水流哪裡去了？大池子裝著嗎？大池子長什麼樣子？這真是在沒有萬有引力觀念前的大哉問，足以把當年所有華洋學者或專家，問得個啞口無言。

我們知道，任何偉大的帝王，一般都較具雄心壯志或好奇心，如前述之秦皇、漢武就是例子。明成祖朱棣以「清君側」之名得天下，明惠帝下落不明。在明成祖朱棣治理下的明朝，有「永樂盛世」之稱。何況華夏中國的皇帝，向有天子之稱；詩經句云：「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」，那普天之下長成什麼樣子，不該派些幹員去查看一番？尤其天文之學是皇室之禁臠，民間傳聞向南行至夷域，北辰也不見了，當然要一併弄個明白。

一切的神祕都在遼闊無際的海洋中，華夏的秦皇、漢武、成祖，埃及的法老，在他們對海洋的追尋中，要弄個明白應是他們共同的且最深沉的祈望。這世紀之問的答案，一直待東方和西方的航海勇士們，在不同時間，以不同方式完成環球航行，證明地球確是一個帶水球體約200年以後，才在17世紀，逼出個牛頓萬有引力的解答。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【本系列完】