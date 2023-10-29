一場人道災難，從10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發射5,000枚火箭開始，以色列的反擊來得迅速而猛烈，並阻斷哈瑪斯所在的加薩走廊「水-電-糧-藥」。「10月圍城」震撼人心的，當屬17日加薩醫院被轟炸而造成500人死亡的重大事件。美國總統拜登18日親赴以色列，讓世人見識到「以色列有事，美國有事」。以色列從1948年建國以來，與阿拉伯國家間的征戰不斷，此次「以哈衝突」的節外生枝，恐怕難以善了。近期全球金融市場的動盪，也反映出世人的恐慌。

隨著戰事發生超過20天，最新的發展是，以色列連日派地面部隊突擊加薩走廊，美國則空襲敘利亞並增兵900人。據報導，截至27日，加薩巴人已逾7,300死、18,900傷；以色列人逾1,400死、逾5,400傷。雖然美國政府不會重蹈911之後，大舉出兵阿富汗和伊拉克，以致深陷中東戰爭泥淖20年的覆轍，但是，美國與以色列「比特殊，還要特殊」的關係，對照中國大陸一貫支持的以巴「兩國方案」，將成為美中大國博弈的重要分野，也勢將影響美國「圍堵中國」的全球布局。

尤其是美國希望重返中東，促成以色列和沙烏地阿拉伯建交，並推動從印度到阿拉伯半島，再進入歐洲「印歐經濟走廊」的世紀倡議，將因為力挺以色列，而就此站在阿拉伯半島和伊斯蘭世界的對立面。這場戰爭能否在11月中旬美國主辦APEC峰會之前結束？會不會再次引爆中東的局部戰火？在在考驗拜登總統「風險管控」的能力。

現階段，聯合國無疑是最適合提出制度性解決方案的代表機構，然而，在常任理事國「一票否決權」制度下，以美國為首的西方國家具有「制度否決點」的優勢。事實證明，以色列也沒把聯合國放在眼裡，聯合國安理會24日針對以巴局勢舉行會議，秘書長古特瑞斯在會中明指，巴勒斯坦人民已遭受56年的「窒息式占領」，並稱哈瑪斯的攻擊「事出必有因」。這番言論立即引來以色列駐聯合國大使爾登嗆古特瑞斯應辭職。而聯合國大會27日在約旦提案下，壓倒性通過一項不具約束力的決議，要求交戰方實現「立即、持久且持續的人道主義休戰」，也立刻引發美國與以色列的強烈不滿。

而在阿拉伯世界，伊斯蘭教不同的兩個教派－以沙國為首的遜尼派和以伊朗為首的什葉派，在此次加薩醫院遇襲悲劇發生後，應對態度約略可分為三種：

其一，捲入戰爭。黎巴嫩和敘利亞半主動或被動加入戰局，以及被西方國家認定是局內人的伊朗。其二，居中協調。美國國務卿布林肯在開戰後造訪以色列，接著跑遍波斯灣國家：沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、約旦，最後再前往埃及，以商討開出救濟物資的通道及難民撤離的走廊。但由埃及出面召集、數十國領袖與官員參加的和平峰會最終未獲任何共識，只能眼睜睜看著戰火擴大。其三，境外抗議。世界各地的伊斯蘭信徒，大國如印尼和巴基斯坦，還有散居歐美國家，特別是擁有超過800萬（占人口10％以上）伊斯蘭教徒的法國，當地都有反對以色列殘酷報復的示威抗爭。

歐美政府向來堅決支持以色列政權，隨著阿拉伯裔公民在不同國家的人口多寡、政經社會地位高低，各國民間對以色列的支持力度也逐漸由量變產生質變。更重要的是，由於此次以色列採取「斷水-斷電-斷糧-斷燃料-斷醫藥」的嚴酷反擊行動，加上對加薩老弱婦孺下重手的殘忍影像傳遍全球，讓歐美的有識之士也開始反省，一面倒向以色列的外交政策是否符合本國利益。而美國各大名校校園內對這場戰爭的看法正反兩極，也再次撕裂美國社會；27日紐約中央車站更出現大規模猶太裔和平人士，快閃抗議以色列以戰止戰，屠殺加薩平民。

目前看來，以巴止戰似乎遙遙無期。過去75年，伊斯蘭教和猶太教的衝突，除了以戰爭和恐攻方式對幹，似乎別無他解。更何況，原本面臨逼宮危機的以色列總理尼坦雅胡，正打算藉「攘外以安內」。因為在以巴戰事爆發前的近一年間，以色列民眾因不滿尼坦雅胡藉司改擴權，頻頻上街頭示威抗爭。如今這位以色列建國以來任期最長的總理，抓緊哈馬斯恐攻「契機」，集中全民意志打一場生存之戰，既符合國家利益，更符合自己的政治利益。至於生靈塗炭萬骨枯，則不在這位極右派領導人的考量之內。

然而這種「加倍奉還」式的冤冤相報，不僅將斷送中東的和平機遇，更將衝擊全球的政經情勢，台灣身處美中博弈、地緣政治的熱區，又怎麼可能置身事外？看看以巴戰爭，想想海峽兩岸，真正為人民著想的主政者，首要當思如何避戰而不引戰！