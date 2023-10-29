近日傳出民眾黨不分區立委名單布局中，納入陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯。不論最終結果為何，仍應視為陸配在台的公民權益一大突破，畢竟陸配在台投入政治工作最高公職僅至議員，至今未有擔任立委先例，實有待予以重視。

據統計，截至9月底大陸地區配偶人數逾36萬人，占全台人口1.55%。目前全台原住民人數約58萬人，然而在憲法對少數民族的保障下，原住民立委席次高達6名，平均一人代表近10萬名；與之相對的是陸配人數約原住民人數的6成，卻是毫無半席。如按不分區34席總數與全國人數換算約1.44%的比例，陸配也至少該有一席的不分區立委足以作為其利益代表。縱然陸配並非法定保障對象，但其參政的權利仍應值得各黨透過黨內選舉制度加以鼓勵，以改善顯然不符比例原則的現況。

民眾黨可能提名陸配擔任不分區一事，在在凸顯了58萬名陸配在台竟沒有合理充足的利益代表為其發聲，導致陸配權益問題往往被忽略，包括陸配取得身分證年限等問題，都遭到現行法令的差別對待，不啻是一種實質的政治歧視。

有鑑於此，國民黨籍總統候選人日前在政見中拋出：陸配取得身分證年限比照外籍配偶，由6年改4年；成立移民委員會等多項新住民政見。如能實現，對於提升各個族裔基於憲法的平等權利將起到實質效果。

綠營民進黨及其黨羽長期汙名化中國的策略，此次仍不缺席於反陸配擔任不分區的「假議題」。然而此舉明顯損害並汙名化陸配在台從政的憲法權利。綠營人等佯稱陸配進外交及國防委員會恐造成國安問題，是一種非基於無罪推定的政治假設，這種殺人誅心的訴諸動機式指控，就像為了阻卻性侵發生，政府竟開要求有性器官性能力的男性不得上街，有著同樣荒謬的邏輯。

除非有證據證明徐有違法之實，否則徐的從政權利都不應被剝奪，更不應妨礙徐進立院外交及國防委員會的可能性權利；而就算徐有違法之實，同樣不妨礙其他陸配透過參選立委或不分區立委參政與進入立院外交及國防委員會的權利。綠營與其大張旗鼓的進行種種假設性指控，倒不如聲請釋憲陸配擔任立委甚至進入立院外交及國防委員會合憲與否，讓大法官決定之，而非濫用民粹損害陸配的憲法權利。

綠營人士對於陸配的汙名化指控，實為一種現代版的台灣納粹主義，直把陸配當成猶太人歧視看待。當年猶太人在德國遭到納粹黨人的政治迫害，整個國家機器配合執政黨對猶太人進行種族滅絕式的打擊。今天綠營人士對待陸配從政的態度之惡劣，實離政治迫害不遠矣！（作者為自由撰稿者）

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