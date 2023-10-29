民進黨前桃園市議員郭麗華（左二）涉出資幫鴻海集團創辦人郭台銘連署。圖為郭麗華21日擔任活動主持人，與民進黨總統參選人賴清德（右二）同台。（本報資料照片）

抓到了！終於抓到了！一如預期，民進黨會在幕後幫助郭台銘連署，日前檢調單位查出民進黨的基層前市議員、基層黨工，幫郭台銘連署，以取得民國113年的總統候選資格。根據媒體的報導，日昨高雄市府顧問、小英志工協會總團長、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵涉嫌以一份500元代價協助募集郭台銘連署書，之前民進黨前桃園市郭姓議員和其劉姓女助理，一份300元幫郭在郭姓宗親會連署，讓人不能不相信其他地方應該還有類似狀況。

幫著連署並不違法，但如其居心黃鼠狼給雞拜年不安好心，目的是要泛藍陣營多增加一個人參選總統，把泛藍加以裂解，那就真不夠光明磊落，更可惡的是民進黨的基層幫郭台銘連署，用一張連署書500元或是300元收購，是既違法的事，也臭了郭台銘，而且讓人相信是郭台銘的主其事，因為郭台銘是台灣首富，如此用錢買連署書，人們自然不會懷疑。

所幸，這些幫著收集郭台銘連署書人的背景終於查出，因為都是幹過民進黨市議員或是現任民進黨的基層工作人員，因此也證實了這是民進黨在打選戰用的垃圾步，對付其他黨的一種骯髒手腕，政治本是不骯髒的，之所以髒，就是被民進黨這票人玩髒了！民進黨的這種詭計，難道郭台銘看不出來麼？他們是在利用你郭台銘，郭台銘還願意上這個當被人利用？

台灣任何的選舉，尤其是總統及縣市長選舉，民進黨對泛藍一向採取分化策略，因為只要把以國民黨為主的反綠聯盟陣營，加以分化，個個都要出來參選，力量自然分散，雖然泛綠與反綠相比，一般支持選民數反綠是勝過泛綠，比例大概約60%與40%之間，但是經過分化後，泛綠所推選出來的總統候選人，幾乎場場以少數黨贏得多數黨的選舉，這就是奧妙的所在。

因此，台灣自詡為民主選舉制度，但是以這種「相對多數」，而不是「絕對多數」下，所選出來的地方首長或是中央總統副總統，等於是少數人管理多數人，這哪裡是民主制度？這與獨裁制度相比，無異只是一個「獨夫獨裁」與一個「集團獨裁」差別，並非真正民主。台灣一天不改這種畸形的民選制度，一天沒有「絕對的民主」只是有「相對的民主」。而今之計，也只有郭台銘及時醒悟，懸崖勒馬，不要做歷史罪人。（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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