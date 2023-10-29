百年前我國沿岸一帶居民，因為家鄉發展有限，紛紛外出賺錢，改善自己及家人的生活，這些人多半去鄰近東南亞一帶的國家。華勞生活在異邦，做些卑微工作，所賺有限，且備受歧視，日子寂寞，思鄉心切，真是度日如年，但是想到自己的辛苦可以改善家鄉親人的生活，也都忍下來了。

拋夫棄子來台打工

十年風水輪流轉，現在台灣富裕了，許多外勞紛紛來台灣打工，人數約有73萬人，其中以印尼來的最多，有28萬人，其次是菲律賓及越南。

他們來台灣，很多人是拋妻棄子，有些是離夫離子，日夜思念故鄉親人，為的是在台灣能多賺一點工資，養家餬口。

這些人的現狀與當年華人到南洋打拚如出一轍，當年先人受到的歧視及痛苦，我們早已淡忘，也把許多歧視、限制及不公平的措施加諸在外勞身上。外勞團體指出，有近10萬名外勞，整整三年沒休過一天假，家庭外勞每天工作近18小時，台灣有人權嗎？

人類血液裡充滿了罪性，當我有能力支配別人時，罪性會毫不顧忌的流露出來，把孔老夫子所說的「己所不欲勿施於人」的教訓，都忘得乾亁凈凈，令人慨嘆。

將外勞趕出視線

有家公司在桃園一社區租屋，做為菲勞員工宿舍，結果竟有千位居民連署掛白布條，要求趕走菲勞，該公司無奈，只好把外勞宿舍遷往其他地區。

驅趕外勞的理由是外勞佔據社區公園，老人小孩不敢靠近，外勞喧譁聲，妨礙安寧。這些人有這麼恐怖嗎？回想我們的祖先，移民他國所受的歧視待遇，己所不欲，一定要施於人嗎？

外勞多數只有在星期天才可以休息，許多鄉親聚集教堂、社區公園或火車站，為了可以用家郷語言，稍解思鄉之情，如果社區公園等公共場所都不准外勞聚集，那要他們要去哪裡呢？

台灣需要外勞，卻無視他們的需要，一味的要求他們離開自己的視線，有家媒體斗大的標題「不友善的城市，將移工（外勞）趕出視線。」這是素有愛心的台灣人民應有的心態嗎？

外勞價廉物美

看到外勞群聚社區公園等公共場所，人們常嫌棄他們，因為他們太吵又易生髒亂。可是現在工廠需要外勞，因他們的工資低，工作勤奮，由於他們的貢獻，台灣某些產品才有市場競爭力，工廠可以生存，我們也才有工作機會。

家庭需要外勞當家庭看護工，他們工作時間長，工作卑微，老人拉屎拉尿一手包辦，而工資又便宜，許多家庭根本離不開外勞。

有位請了外勞看護工的鄰居說，在還沒有申請到外籍看護工時，曾有段時間請本地看護工。我問他哪個比較好？他說外勞工作時間長、勤奮、聽話、工資低很多，本地人願擔任看護工的不多，因此不僅工資高，而且花樣多，不敬業，必須好好伺候他們，否則就不幹了。

這位鄰居說，簡單一句話，外籍看護工「價廉物美」。

給外勞一點溫暖

台灣未能公平對待外勞的例子固多，但也有可愛的一面。為外勞講公道話的仍大有人在。

桃園縣政府已連續多年為泰勞辦潑水節慶祝舌動，潑水節是泰國傳統的新年。潑水意味可以冼去一年不順利，邁向新的一年。桃園縣政府，不但為泰勞辦潑水節店動，且為印尼、菲律賓及越南外勞辦文化節及嘉年華會。

台北市印尼籍外勞，全台最多，市政府亦為他們辦文化節及開齋節活動。

有的公司在外勞傳統節日時放假，讓他們可以快樂度佳節。由這些例子可以顯示，歧視外勞的現象應可逐漸改善。

希望所有台灣人民，能發揮大愛，擁抱外勞。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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