民眾黨不分區立委名單擬列入「台灣新住民發展協會」理事長的大陸配偶徐春鶯，不僅綠營側翼鼓譟其曾具「大陸幹部」身分，民進黨主席、總統參選人賴清德更表態稱，陸配若當選立委將接觸外交國防機密文件，「台灣的國家安全將有危險」。賴清德此言極其失格，有違憲法賦予公民參政權利，涉歧視陸配之嫌。

民眾黨提名 依法有據

《中華民國憲法》規定，中華民國國民年滿23歲者，有依法被選舉之權。全台灣大陸配偶超過30萬人、申請定居證者超過14萬人，陸配家庭人口更是超過百萬人，與台灣社會早已融為一體。入籍後，無論於情、於理、於法，作為中華民國國民的陸配都可以理直氣壯參選公職。4年前立委選舉中，國民黨就已經在不分區名單中納入陸配，2021年陸配史雪燕遞補上任南投縣議員創下歷史。2024選舉中，另有勞動黨立委參選人湛秀英具陸配身分。

陸配徐春鶯納入民眾黨不分區名單的消息曝光後，首先一擁而上展開圍剿的是綠營名嘴和側翼，不令人意外。畢竟長期以來，綠營反中、仇中就是建立在民粹情緒動員上，常常罔顧事實，完全沒有道理和證據可言。綠營質疑徐春鶯集中在三點：一是徐曾自述「嫁來台灣前在大陸有專車」，懷疑其曾任中共幹部；二是徐曾與民革上海市委會等統戰團體交流；三是徐曾對其女兒的身分認同感到憂慮，支持她了解中國歷史文化。

綠營對徐春鶯的質疑和指控充斥有罪推定，更有認知作戰的濃厚味道，綠營非公職人員、鄉民喊喊也就算了，因為「抹紅」不外乎這些招數，台灣民眾早就聽煩。然而，身為中華民國副總統和執政黨主席的賴清德居然也跳出來，義正詞嚴地將徐春鶯參選與國安問題聯結在一起，懷疑陸配若擔任立委有洩密疑慮，在毫無證據的情況下汙衊一位中華民國國民的政治權利，這顯然是踐踏了民主的底線。

試想，如果這件事發生在美國，若有美國副總統、總統候選人公開指責少數族裔參選國會議員恐危害國家安全，這個指控完全踩到了政治正確的紅線，必將遭到千夫所指和巨大輿論壓力，不是要誠懇道歉，就是要下台或退選以示負責。然而在台灣，賴清德說完「陸配當選立委破壞國安」後，自己面不改色，民眾也就聽聽而已，甚至還有人表示認同，足見在反中仇中的民粹之下，台灣民主的墮落與一般民眾的麻木。

賴清德抹紅 罔顧憲法

更何況，民進黨也有延攬陸配進入黨內新住民事務委員會、邀請陸配參加民進黨活動的紀錄。對此，賴清德的回應暴露了他心底的歧視，他辯稱兩者任職的工作性質並不相同，新住民委員會的委員主要在於協助民進黨做好新住民的服務工作。也就是說，賴清德眼中的陸配一輩子就只能做「二等國民」，即便參與公共事務，也只能做一些服務民眾的工作，沒資格競選並擔任公職。

為了選上總統，也為了讓國際社會安心，賴清德從今年開始一再洗刷台獨標籤，在兩岸議題上變成「乖寶寶」，言必稱維持現狀、和平發展、交流對話，甚至不惜令綠營基本盤反感，說出「最想和習近平共進晚餐」的話。但撒謊的人終究藏不住，賴清德在媒體訪問的即興狀況下，不假思索地把陸配參選視為國安問題，說出了頑固台獨的真心話。一旦賴清德當選總統，「福佬沙文主義」的噩夢必將捲土重來。

不管對具體參選人的背景有任何意見、不管對特定政黨的參選部署有任何解讀、也不管陸配最終是否有能力當選，陸配作為中華民國國民的選舉權、被選舉權必須得到尊重和維護。兩岸婚姻家庭有百萬之眾，是兩岸化解分歧、和平共處、親如一家的「成功試驗品」，自然被主張抗中、割裂兩岸聯結的民進黨視為天敵。蔡政府執政7年多來，不僅發生了堪比「千島湖事件」的「陸客團火燒車」慘案，陸生健保問題也久拖不決，疫情3年間陸生、陸配被歧視的亂象更是頻頻發生。

力挺陸配參選為自身權益發聲，反對賴清德針對陸配的歧視言論，這是台灣民主化30多年來，檢驗台灣人「民主情商」與「民主智商」的及格標準。