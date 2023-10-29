中國國防部長李尚福10月24日被習近平免去職務。路透社此前披露，中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立有望接任防長，這項任命可能促進中美軍事高層接觸與對話。但這不代表雙方軍事交流由此回穩，反而在很長一段時間將處在危機管控階段，因爲雙方存在巨大的認知差距。以下幾例，可資佐證。

去年8月因美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，中國取消3項中美軍事溝通與交流機制（取消中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤及中美海上軍事安全磋商機制會議）。中國國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任周波指出，其影響主要在政治層面，中方意圖通過減少溝通機制，迫使美方在台灣問題上採取更爲審慎的態度。美方則認為，取消溝通與交流機制反而提高雙方誤判的可能，使事態升級。

以「中美海上軍事安全磋商機制」為例，這是中美兩軍歷史最久的磋商機制，始於1998年，但成效有限，主要原因在於雙方認知不同。中方關注戰略問題，要求美國軍機軍艦不要靠近中國才最安全。美方則認為，在公海自由航行天經地義，因而關心如何避免碰撞的戰術問題。雙方討論同一件事，卻不在同一個層面，難有共識。以至於該機制成立至今，始終在原地打轉。

又比如美國軍艦依據國際法通過台灣海峽，周波認爲此一訴求並不違法。但是中方視美艦高調通過不是出於和平目的，而是爲了挑釁中國。美方則宣稱，美艦通過台灣海峽是維護台海現狀，著眼於和平。雙方講同一件事，立場沒有任何交集。

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)7月參加年度阿斯彭安全論壇，提到他與中方實際接觸的印象。中國政府擔心在雙邊關係中設置拜登政府提出的「護欄」(guardrails)，認爲這就像坐車繫上安全帶，自認安全無虞反而助長撞車事故，而且會讓美國以更危險的方式行事。美方則試圖解釋，繫上安全帶是一個恰當比喻，可以降低車禍的成本和後果，在國際關係中是一件好事。一條安全帶，竟有對立解讀，可見雙方認知差距之大。

當前美國對北京新的外交方針是把競爭與直接會談結合起來，防止兩國關係陷入衝突。沙利文說，儘管美中關係本質上是競爭，雙方會做出相互不喜歡的事，但不妨礙直接會談。交流應該清晰、直截了當，把情緒、言辭和一些更大的哲學框架放在一邊，只談核心的實際問題，雙方才有可能建立穩定關係。

如此說來，中美軍事猜疑如此之高，認知差距如此之大，是否因誤判而引發衝突？中國國防部發言人近期多次強調，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交渠道保持坦誠有效溝通，但存在不少困難和障礙。順此形勢，雙方突發性碰撞也許會有，大打出手可以排除，危機管控將成為新常態。（作者為資深媒體人）

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