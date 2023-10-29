「藍白合」因為民眾黨總統參選人柯文哲要求全民調觸礁，本周進入政黨協商階段。前高雄市長韓國瑜在鳳山造勢時透露，當初與柯會談，柯強調民調和科學數字，「要用數字說服我」；但他跟柯講的是感情，只要「奇檬子」爽，怎麼看你都順眼；若奇檬子不爽怎麼看你都不順眼。如今藍白合如「溫水煮青蛙」，韓國瑜說了大白話，考驗柯的智商。

藍白合會談前，柯文哲先見了韓國瑜，韓還把兩人合照貼在臉書，引發外界揣測。在藍白首次會談後，雙方即因如何產生最強候選人的方式出現歧見，幕僚之間劍拔弩張，藍白合從好事多磨變成歹戲拖棚。

儘管侯、柯兩名主帥多次碰面，國民黨總統參選人侯友宜也退讓願採折衷方式，但柯始終不鬆口，雖未直接拒絕撕破臉，但如「逼婚」、「砒霜」等柯氏金句一再出籠，這或許能籠絡討厭國民黨的民意支持，但也增加藍營基層對柯的仇恨值，國民黨主席朱立倫口中的委曲求全已成為卑躬屈膝。

尤其，柯對韓及郭台銘三心二意，因為韓有韓粉奇檬子的高人氣，郭有民眾黨最欠缺的銀彈，侯只有和自己差不多的麻花捲民調，所以，柯寧願和朱談國會的政黨合作，好讓自己立於不敗之地，但國民黨非省油的燈，選民也不是蛋糕，任由兩黨隨意切割分配。

過去柯文哲說韓國瑜沒讀書，現改口稱讚「進步太大，可能4年來沒事都在讀書」，這話顯然又是對韓的挖苦。從國民黨最近幾場大型造勢下來，韓要柯注意南部人講的是「奇檬子」，柯想要繼續「擺譜」前，還是得再掂掂自己的斤兩，否則藍白合從藍白拖到藍白戰，終究是輸。