以色列宣布對哈瑪斯的戰爭進入第二階段，地面部隊已經進入迦薩。隨著戰爭的升高，死傷人數勢必也會不斷升高。而所有戰爭都一樣，只要傷亡人數攀升到一定數字，戰爭的轉捩點就會出現：要不戰火外溢，多國涉入，要不就是多國介入，要求停火的力道加強。作為一個國際情勢的觀察者，我們想看的是，在這個戰與和的關鍵時刻，哪些國家是不可或缺的？哪些國家又完全使不上勁？

美國過去一直想自中東抽身，將心力轉到印太，現在愈來愈發現無法抽身，乃改口強調，美國對世界是「不可或缺的」。10月20日拜登發表演講表示，歷史正走到重要的「拐點」，而愈是這個關鍵時刻，世界愈需要美國。可是當美國提醒以色列，地面進攻一定要注意平民的傷亡，也告訴以色列不要重蹈美國911之後，讓仇恨吞噬自己，以致在反恐戰爭上頻頻犯錯的覆轍時，我們又懷疑以色列會聽進去多少？美國在重建中東秩序上，使得上多少力？

《經濟學人》在10月26日的一篇專欄，就以美國的權力是「不可或缺」抑或「無效的」作為標題，審視美國的處境。文中指出，美國面臨俄烏戰爭與中東戰爭可能擴大、中等國家未必唯美國馬首是瞻、中國崛起，以及共和黨日漸走向孤立的內外挑戰，在對外政策上可能力不從心。可是另一方面，美國又是軍事最強、經濟最強、外交最嫻熟、價值最為各國嚮往的國家，這又讓美國不可或缺。然而是不可或缺還是無效，端視美國能否成功處理好這次的迦薩危機而定。

除美國角色外，觀察家也發現沙烏地在這次中東戰爭中怎麼不見了？迦薩戰爭爆發後，沙烏地發表了四平八穩的聲明呼籲停火，也和相關國家舉行多邊會議、電話會議，但是沒有任何具體行動。一位美國官員就抱怨，沙烏地在危機處理上是「沒用的」。

沙烏地在外交上的兩難，在於不能公開批評哈瑪斯，也不能完全追隨美國挺以色列。她也怕太激怒伊朗，導致葉門親伊朗的叛軍胡塞武裝部隊專找在葉門的沙國人報復。所以沙國在這場戰爭中就閃得遠遠了。

反倒是另一個小國崛起，讓自己變得不可或缺，那就是卡達。卡達富有，有世界第3大的天然氣儲量，也有世界第6高的國民平均所得。她提供哈瑪斯庇護，在金錢上支持哈瑪斯，有哈瑪斯聯絡辦事處，也有以色列貿易辦公室，還有美軍基地。這些都讓她有了擔任調停者的最好條件。

當然也有別的國家想搶這個角色。土耳其就也想調停，但是阿拉伯國家認為還是讓阿拉伯國家來做比較好。埃及也可以調停，但是以色列想把迦薩的巴勒斯坦人移居一大部分到埃及的西奈半島，這樣埃及就變成當事人了，也不好調停。2020年剛跟以色列建交的阿拉伯聯合大公國、巴林等，又被認為太親以，也被排除。所以卡達就變成不可或缺了。

可是卡達能調停釋放人質，恐怕沒能力幫助戰後重建秩序。隨著戰事的升高，又有哪些國家冒出來證明自己不可或缺？戰爭轉捩點何時出現？都是我們繼續觀察的重點。

（作者為東吳大學政治系教授）