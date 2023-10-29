今年3月卸下大陸總理職位的李克強，27日在上海過世，震驚海內外。一方面，李克強在國務院5年的副總理加10年的總理合計15年的工作，早和中國經濟畫上等號；另一方面，「平民總理」留下的烙印太深，離世自然引人唏噓。大陸高官類似李克強的不少，律己甚嚴，宵衣旰食夙夜不懈，雖不如朱鎔基般「鐵血」，卻是時代的縮影。

大陸國家主席習近平和李克強是同時代人，兩人都是「知青」，只不過年長兩歲的習近平沒趕上高考，以「工農兵學員」甄選上清大，李克強則利用「下放」期間拚4個月考上北大法律系。1977年恢復高考前10年，大陸招收94萬大學生，習是最後一屆「工農兵」，現任人大委員長趙樂際、政協主席王滬寧、政治局常委蔡奇都是。

北大十年對李克強「克勤克儉，強恕而行」風格的養成影響至深。李克強在撰寫的《師風散記》中提到，曾為翻譯一本英國法律著作，就教法學泰斗季羡林一個難懂的辭彙，季回「可先這樣譯」，正當李琢磨時，隔日季羡林近乎詳盡的解釋，讓李克強領悟了「我愛我師，我更愛真理」，北大正是以如此姿態傳承「為尊者不驕，待愚者不矜」的風範。

被經濟學界譽稱「厲股份」的厲以寧，是李克強博士論文指導教授。李克強曾說，當年博士論文答辯前，厲教授開出的評審名單都是經濟學界大家，為此他把論文修改了，將答辯日期推遲了半年。厲以寧告知，這些人看重的是論文的分量，不在意與學術無關的東西，「這樣做對你有益」。由此，李克強體會到「教之嚴同樣是基於對知識的尊重，和對真理的崇尚。」

北大的訓練，無疑成就李克強苦幹實幹的精神，38歲就當上共青團第一書記，43歲任河南省長，是大陸最年輕的省長，從河南到遼寧再到中央，關心最底層成為他的標記；解決河南愛滋村問題、拆除改造遼寧棚戶區，即使2008年上任副總理，念茲在茲的仍是棚戶區。

2012年十八屆一中全會「習李體制」組成後，李克強在遼寧提的「克強指數」束之高閣，2016年「以債務刺激經濟增長」等政策遭「權威人物」在《人民日報》發文挑戰，習近平在中央經濟工作會議提出「供給側改革」後，兩人對經濟發展的優先順序已明顯各有側重，習一方側重國營主導，李則強化市場供需。「習核心」當道之際，北大校友曾為李鳴不平，但從近20年大陸經濟的發展來看，這更像一體中的兩面，矛盾中有統一。

「海之所以為百川王者，因其善下之。」2013年李克強初任總理、發表首份政府工作報告時說，改革要有「壯士斷腕」的勇氣；2015年的「兩會」，他將改革形容為「拿刀割自己的肉」；2017年人大，他稱改革如「化蛹成蝶」。若老鄧健在，或會形容李克強如朱鎔基，是「懂經濟的人」。

（作者為資深媒體人）