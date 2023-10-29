108年起，司、律考試合一舉行，許多考生會同時報名二項考試，每年約有100多名分數較高的考生同時取得律師與司法官（法官及檢察官）資格。筆者與晚輩對話中得知，總有雙榜及第的學子在「律師」與「接受司法官訓練」間掙扎，理由是：若在法定期限內未受司法官學院訓練，將會遭剝奪受訓資格，此種規定「迫使」錄取生無法先從事其他職務。今年度的司律考試放榜在即，筆者提出以下建言供參。

一、從法制到法治

法治乃國家進步之前提，也是成就和平、人權、永續發展不可或缺之基礎。民初揮別了滿清的法制沉痾，跨出了實體法與程序法等法律現代化的跬步，逐步建立「法治」雛型；也於民國20～30年陸續收回領事裁判權；爾後政府遷台，經歷戒嚴、解嚴、戡亂終止，確立了人權保障為法治的核心。法治發展的路途道阻且長，仍需法律人無怨無悔的付出。

五權皆需傾注心力成就驕傲的法律產業，但《公務人員考試法》卻有違憲的規定。

二、違憲的《考試法》第4、5條

關於司法官的任用，《考試法》第4、5條規定：考試錄取人員僅能在有保留事由（進修碩士、博士、服兵役、懷孕等）的情況下，保留錄取資格2年或3年，逾期未報到者即喪失錄取資格。此等規定是造成奶嘴司法官的罪魁禍首，只因錄取生未在短且不合理的期限內報到便剝奪受訓資格，不當限制憲法服公職權，也不符合憲法比例原則。

《考試法》的設計顯然是為了確保供需平衡，但要求及第的學子立即進入司法官學院受訓，並在期滿後承擔審判工作，這份職位是否會是他們生命難以承受之重？賦予績優考生司法官資格，卻使其侷限於封閉的框架，司法官被詬病奶嘴其來有自。

延長或廢除保留年限造成的司法量能缺口，可由其他方案補足，如強制律師代理，或延攬品學兼優的律師投入司法官工作。然而依統計，律師轉任司法官的申請人數低於需用名額，顯示轉任誘因不足，司法院應加倍與全律會溝通。

三、對司法官的要求應高於在野法曹

「把手指放在善惡交界之處，就會碰觸上帝的袍服」，司法官的角色（定紛止爭甚至定人生死）相較律師更具挑戰！

近年設置專業法庭（包含勞工、醫療、工程等）及智慧財產和商業法院等，案件類型越趨複雜，勢必需要更多專業、經驗豐富的法律人投入審檢工作。

民事、刑事、行政訴訟中，刑事涉及定罪及論刑、行政訴訟則為「民告官」，法官的選任及素質更是重中之重。以27人赴陸工作遭內政部裁罰之行政訴訟為例，北高行之判決令人讚賞，最高行的決定對憲法與《兩岸關係條例》之適用則有斟酌空間。至於最近駁回首件民告官氣候訴訟之判決，卻令人氣餒不已！

讓雙榜及第的學子先擔任律師、企業法務、其他公私職行業若干年後再向司法官學院報到，才是司法官專業培訓及任用的正道！

四、從源頭改革司法，造就值得驕傲的法律產業。

以「超國界法」的角度，放眼與我國條件相近的韓國，於10年前已大刀闊斧修正法官選任制度，實施「法曹一元化」，亦即，僅有曾擔任律師或檢察官或法官助理者始可申請擔任法官；法學教育方面，也已將律師應考資格提高至取得法律研究所學歷之畢業生。韓國能，我們的司法、行政、考試院呢？

成就「法治」改革是全民的期待。筆者期盼使命重大的司法官，秉持良知、熱情與本事出任憲法的守護者，帶著與權力相稱的修為為法治效命。

1895年Hiltonv.Guyot一案，美國首席大法官Fuller以其擲地有聲的反對意見「既判力不容法院恣意裁量；若言互惠即報復，或為行政機關之行事，法院則不屑為之」確立了後期法院對於既判力不受「互惠」影響的態度。期待法律人共勉之！

（作者為法律教授、律師）