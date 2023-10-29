中國大陸外長王毅近日訪問華府，先後與美國國務卿布林肯、總統拜登與國安顧問蘇利文會談，成果頗豐。美中雙方都公開表示，願意共同促成11月大陸國家主席習近平訪美並在APEC會後與拜登舉行元首峰會。舊金山「拜習會」成局，主要得益於近兩個月來美中互動「四線並進」的結果。

這「四線」主要指：第一是高層外交線，布林肯、王毅在年內完成互訪，就是「拜習會」的前奏；第二是經貿協商線，美中經濟、金融兩個工作組相繼舉行視訊會晤，儘管未能扭轉美國對中經濟、科技制裁方向，但至少讓元首峰會順理成章；第三是民間交往線，國會議員團、加州州長團先後訪問中國大陸，尤其是後者，為習近平走訪加州做了充分鋪墊；第四是軍事溝通線，雖然大陸防長懸缺，但美國軍方時隔3年派團出席北京香山論壇，意味著美中軍事交往障礙被移除。

美中關係從「四線並進」到促成「元首峰會」，這個過程的背後，其實是北京對美主導權、議程設置權的展現。因為美中政治邏輯、外交思維迥異，西方傳統意義上的外交途徑，往往是在元首層面先面對面溝通、定調，再由各自下屬團隊逐項解決問題，但北京的思維則恰恰相反，最高層的元首會面必須要有「氛圍」和「條件」，因而只能先由雙方自下而上談判，談出共識後，才同意舉行峰會。

隨著美中高層政治關係解凍，此次舊金山「拜習會」的規格、時間很可能會遠超過去年11月峇里島峰會，甚至不排除出現歐巴馬時期以及川普任內初期，美中元首深度溝通、正式會談與非正式對話兼具的「莊園會晤模式」。這也意味著，美中之間很可能在兩方面達成共識：一個是台灣，另一個是經貿，而這兩項背後潛藏的兩大眉角，足以值得我們注意。

首先，美中圍繞台海議題的協調，北京繞過了美方國務院體系，直接與國安會對接。以此次王毅訪美為例，會見布林肯時，美方新聞稿提及台海穩定，但中方新聞稿隻字未提台灣，但會見蘇利文時，美方同樣簡略提及台海，而王毅則大段提及台灣，並敦促美方「以具體行動和政策」反台獨。耐人尋味的是，現任AIT主席羅森伯格隸屬於蘇利文系統的國安會。可以推測，拜登、蘇利文、羅森伯格形成了「一條鞭」對台決策機制，一邊與王毅協調，另一邊與台灣政治領袖溝通。

其次，美中經貿溝通在最近半年內升溫，但恰恰是台裔背景的貿易代表戴琪被邊緣化。美國財長葉倫7月訪中後，美中成立經濟領域工作組，但只安排了雙方財政部門、中央銀行官員參與，獨漏貿易部門。大陸商務部長王文濤除了在5月APEC部長級會議間隙與戴琪見面外，雙方後續並無制度化會談或互訪。

美中繞過國務卿談台灣、繞過戴琪談經濟，最終促成「拜習會」，這裡面是否有雙方微妙的默契，值得細品。

（作者為智庫研究員）