國民黨與民眾黨在歷經公開的「黃金會」，以及柯文哲、朱立倫、侯友宜的不公開會面後，目前已經確定不舉辦初選，無論是採「全民調」抑或是「民主初選」的形式，直接進入「政黨協商」的階段，也就是黨對黨的談判，預計在30日早上舉行，由柯文哲、朱立倫領銜。

不過由於此前的摩擦，從TVBS的民調來看，民眾普遍對藍白合不太有信心，僅21%認為有可能，而有高達58%認為不可能。但有意思的是，正當外界以為總統藍白合破局，政黨協商只會處理政策願景、立委合作或是對民進黨制衡的策略時，有媒體透露，政黨協商將鎖定討論立委席次極大化、建立聯合政府方式和最強在野總統候選人產生方式等三大議題。

且從侯友宜27日說：「政黨協商不是媒人說的算，要不要嫁娶是我說了算」，以及朱立倫在29日稱「總統正副人選產生方式有機會一定是朱侯柯3人坐下來談」來看，政黨協商顯然並非外界原先猜測的走過場，而是象徵藍白合談判進入到真正的深水區，將決定2024選戰走向。

以目前TVBS最新總統選舉民調來看，賴清德仍拔得頭籌，獲取33%的支持率，柯文哲24%、侯友宜22%、郭台銘8%。而在郭未參選的情況下，賴則為34%、柯29%、侯26%，顯示郭的票源將分別流向柯侯。如果扣除未決定者來估算實際得票率，以及用TVBS預估的73%投票率來推算1950萬選民，賴目前可以獲得37.74%和537萬票；柯為32.19%及458萬票；侯則是28.86%與411萬票。

雖然說，在三腳督的情況下，根據推算賴、柯只差約80萬票，但從侯近幾個月民調穩住陣腳呈小幅上升，以及近期泛藍團結上升、接連大造勢的情況來看，柯要單獨跨過這道門檻，從已有投票意向的選民挖80萬走，難度仍然不低。尤其是先前藍白合協商時，柯的高姿態確實已讓諸多藍營支持者不滿。所以從民調結構來看，總統這局仍然處於藍白合才能贏的結構當中。因此接下來2到3周的政黨協商，雙方仍有高度的談判空間與合作效益。

而當正式進入到政黨協商的深水區時，藍白除了人與人之間的整合耗損，內部說服的過程，包括議題、價值之間的整合，也需格外注意，尤其是此前較未討論到的兩岸論述，以及藍白支持者明顯的世代鴻溝。這勢必也會是民進黨下一階段的主攻議題。

當近期藍白合占據主要政治議題版面及聲量時，綠營其實並未發動大型攻勢，而採取守株待兔、靜觀其變的態度。在賴清德支持率始終無法有效拉抬時，可以預見，對綠營來說，最有效的選戰策略就是採取負面選戰，壓低對手支持率。從侯友宜在5至6月間餵藥案與學生座談，以及柯文哲在7至8月間被打成仇女所導致的民調下滑來看，即使藍白合成功，也絕對不能小覷民進黨的空戰攻擊能力。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）