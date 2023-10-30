在上海嘉定一個外表不起眼的廠房裡，28歲台灣青年陳宇利的創業夢正落地生花。

陳宇利來自台灣台北，目前是上海迎旭文化傳播有限公司創始人。2017年夏天，他第一次來到大陸，上海這座城市的澎湃和活力給他留下了深刻印象。陳宇利說：「在上海的那段時間，我覺得時間流速是台灣的三倍，可以讓我短暫的人生活得更精彩。」

陳宇利初中時被診斷出患有重型糖尿病，每頓飯前，他都需要自行注射隨身攜帶的胰島素，以維持血糖平衡。在陳宇利眼中，自己跟正常人略有不同，「我覺得，我的生命和時間比正常人更脆弱和緊張，所以更需要積極去做一些改變。」

改變的種子初中時期就已深種陳宇利心中，這也讓他在規劃未來時，每一步都走得深思熟慮。因為身體原因，陳宇利讀大學時被父母強行留在身邊照顧，但選擇大學校園時，他還是保留了自己的「小心思」。

「我當時志願填台灣師範大學時，看中的是它跟大陸高校有很多交流的機會，這樣我就可以通過交流的方式來大陸看看。」陳宇利說。他對大陸的嚮往起源於自己深入地瞭解和比較，「我有從一些長輩口中瞭解到大陸的經濟真實情況，正處在高速發展階段，而且語言文化相近，生活等各個方面都會更方便。」

2017年讀大學期間，陳宇利如願參加兩岸青年創業交流實訓活動，第一次來到上海。與其他實習生相比，陳宇利完全有備而來，「我記得，其他同學來的時候都是兩手空空，只有我帶了電腦過來。」實習期間，陳宇利加入了一家電競公司，在設計方案的基礎上，他還與公司團隊合作完成了商業企劃書。

這一經歷，讓陳宇利看到，大陸創業青年每天都在快節奏的環境下飛速成長，也瞭解到他們如何對待工作和生活。實習結束後，他當即決定休學兩年，到上海進行創業。

6年間，陳宇利的冒險之旅，一路生花。他的創業項目從單一的校園電競活動，到電競國際賽事、品牌策劃、電競服裝設計等多領域共同發展，團隊規模也從初創時的5人小團體，擴展到目前擁有直播、解說等完整產業鏈的相關專業人員……

除了事業的進步，陳宇利還在上海收穫了家的溫暖。上海的人才公寓政策，讓他可以用極低的價格租到舒適的住處，解決了其生活上的後顧之憂。身邊的大陸好友，逢年過節就邀請他一起體驗當地文化，幫助其更好融入。

令陳宇利印象最為深刻的是，來上海的第一年，因為工作繁忙，第一次留在異地過年，朋友邀請他到家裡吃年夜菜，吃餃子時，他咬到了一塊硬幣，「那時候我剛到上海發展事業，當大陸朋友告訴我這個代表好運時，我特別開心。」

創業期間，陳宇利曾受邀回母校台灣師範大學演講。他告訴師弟師妹們，無論是創業還是就業，無論在台灣還是在大陸，終歸都是一段未知和艱難的旅途，都會有迷茫，也會有挫折，重要的是自己內心堅定的信念。「唯一不同的是，在上海，連結的是更大的世界，在這裡一切皆有可能。」

「授人以魚不如授人以漁。」陳宇利不僅鼓勵台青台生到大陸發展，他還為他們來上海發展提供就業機會，並專門開設微信公眾號，整理發佈面向來滬台青台生衣食住行等各方面資訊。「做這些事情，其實我就是想告訴他們，不要有太多顧慮，這裡一切都不是問題，缺的就是你勇敢跨出這一步，體驗過你才會知道好不好，才會明白自己會不會後悔。」陳宇利說。（王路）

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