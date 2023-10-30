兵棋推演，目的就是要對付敵人的各種招數。首先要明白敵人會如何出手，然後運用智慧來出謀劃策，討論如何接招應對，如何化解招數，甚至如何進而反擊。

每個面臨戰爭的國家，不論政體，國内都有主戰派與主和派。要打仗的話，在不對稱兵力的情勢下，弱的一方在談判時居於極度不利的地位。

上個世紀，日本軍國主義得勢，企圖在中國建立征服王朝。而其野心不止於征服中國，還想征服所有亞洲國家，以建立所謂「大東亞共榮圈」。抗日戰爭爆發後，負責訓練中國軍隊的德國將軍佛肯豪森急得跳腳，因為雙方明顯的是不對稱兵力，打起仗來毫無勝算。果然，在戰爭爆發後，我軍雖然士氣高昂，但仍是節節敗退。徐州大會戰，雖有台兒莊大捷，但還是失守。

在無法可施的情況下，我軍居然採取黃河決堤的策略來淹死敵軍。1938年6月，黃河的河水蔓延到安徽、江蘇等地區，結果自己的同胞犧牲的更多，慘不忍睹。這種犧牲只爭取到大約幾個月的保衛武漢的時間。國民政府最後退居具有天險之稱的四川，苦撐待變。領導抗戰的蔣委員長為鼓勵士氣，誓言抗戰到底。

1938年1月，日本已經宣布不以蔣委員長領導的國民政府為和平談判的對手，從而關閉了和平談判之門。

審時度勢，今日台海兵凶戰危，唯有和平才能保台，也唯有對話才能和平。台獨份子主持的中華民國政府，高喊「抗中保台」，沒有提出他們的的和平計畫，甚至沒有向彼岸釋放出具體的善意。換言之，就是沒有做任何避戰的努力。

在這種情形下，雙方都可能誤判，引起衝突。星星之火，可以燎原。一旦兩岸有軍事行動，大陸是否會宣布不以台獨份子為和平談判的對手？這是很可能發生的。彼岸也有人說過「台獨與和平水火不容」的話，同時武統的聲浪越來越高。那麼如果台獨份子再度當選，來主持中華民國政府，作為唯一的民選政府，那就只有舉白旗投降與抗戰到底兩種選擇，不會有和平談判的機會，也不會有一國兩制和各種優惠的選項。

殷鑑不遠。彼岸可能打出的一招，就是不以台獨份子為和平談判的對手！目前主張台獨的參選人，在民意調查中仍居第一，大家是否已經做好抗戰到底的準備了？

（作者為美國亞利桑那大學榮休教授）

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