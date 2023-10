最近美中關係顯露出止跌回穩、甚至改善的趨勢,然而,這是美方改變了對華基本態度,還只是美國因為內外交困而不得不做的短期戰術性調整?從一年多以來美方全方位的唱衰一帶一路來看,我相信,中美正從形而下的經貿和地緣政治對抗走向更深層的「道」,也就是不同發展理念和世界觀的競爭,這從人類長期發展角度看,是件好事!

法蘭西斯•福山 又犯了大錯誤

隨著過去十年一帶一路的穩步擴展,對美國造成威脅性的衝擊,過去兩年西方主流媒體和期刊,包括:Financial Times, The Gurdian, Foreign Policy, Council on Foreign Relations, AP News, Foreign Affairs, CNBC, WSJ, New York Times, CNN, CSIS, Nikkei Asia…,發表了許多唱衰一帶一路,及中國經濟發展的文章。一個代表性的文章就是法蘭西斯.福山和他在史丹福大學的同事,Michael Bennon,在最新一期的《外交事務》中,發表的「中國的毀滅道路」(China's Road to Ruin)。

福山最有名的貢獻就是1992年他著作了《歷史的終結和最後的人》(The End of History and the Last Man)一書。他認為自由民主可能構成人類意識形態進化的終點,並代表人類政府的最終形式,他也因此成為新保守主義運動的寵兒,間接促成阿拉伯之春動盪及2003年的伊拉克戰爭。然而,最令他汗顏的是,過去30年的發展歷史卻是西方自由民主體制在美國及世界的失敗,及因此而造成人類文明的轉折期。

在「中國的毀滅道路」文章中,他們指出:一帶一路是人類歷史上規模最大、最雄心勃勃的基礎設施開發專案。中國向100多個國家提供超過1兆美元的貸款。中國現在是世界上最大的向世界其他地區提供發展信貸的來源國,已經超過了世界銀行和國際貨幣基金組織。它所提供的海外發展貸款比巴黎俱樂部22個成員國(包括所有的西方發達國家、日、韓及俄羅斯)的總和還要多。

他們指控:中國資助的重大項目產生了令人失望的回報,或者未能刺激所預期的經濟增長。一些專案遭到土著社區的反對,因為他們的土地和生計受到威脅。此外許多建設破壞了環境。然而,最大的問題是造成債務陷阱。在阿根廷、衣索比亞、黑山、巴基斯坦、斯里蘭卡、尚比亞等地,耗資巨大的中國專案將債務與GDP的比率推高到不可持續的水準,並引發了國際收支危機。在某些情況下,政府同意彌補任何收入缺口,並作出主權擔保,要求納稅人為失敗的專案買單。

然而,這些指控站得住腳嗎?讓我們用事實說話!

與這些文章的指責相反,參與專案建設的國家普遍對結果感到滿意,這就是為什麼這次北京舉行第三屆一帶一路高峰論壇,吸引了20多位國家領袖,150多國代表,超過萬人參加。但是G7國家、五眼聯盟國家、日本、韓國和印度沒有參加。美國主流媒體也忽視這次盛會。所以,這也側面證實了發展中國家和西方文明主導的國家間的分裂。

按照 worldpopulationreview.com 的數據,2023年國家債務/GDP值:阿根廷(89.4%)、衣索比亞(57%)、黑山(62.27%)、巴基斯坦(84.8%)、斯里蘭卡(86.8%)、尚比亞(53.4%)、厄瓜多(49.4%,2020年)、肯亞(57%,2021年)、蘇利南(81.4%)、孟加拉國(29.3%)。而G7國家:加拿大(89.7%)、法國(98.1%)、德國(59.8%)、義大利(135%)、日本(237%)、英國(80.7%)和美國(107%);中國(50.5%)、印度(69.62%)、俄羅斯(12.2%)。G7國家除了德國和英國外,都比接受一帶一路貸款的所有國家高!為什麼G7國家就沒有債務問題呢?

此外,按照斯里蘭卡駐華大使所說,該國欠中國的債務只佔總體債務的10%,而欠西方金融機構的債務達50%,為什麼中國的貸款就有問題呢?

前新加坡外長馬凱碩說超過150國家參與一帶一路的建設專案,如果真如西方學者所說的是債務陷阱,難道150個國家都是白癡嗎?可能嗎?

中美進入「道」的競爭時期

回顧中美兩國過去50年的歷史,最重要的改變就是中國從迷信西方價值觀到重新建立了自己的立國之「道」,而美國則從不可一世的對美式自由民主的狂妄自信到如今正在尋找一條能凝聚全民共識的「道」,也就是價值觀和制度的重新建立。

中國的「道」是很清晰的。基本理念是執政為民,全民富裕。手段是共產黨領導下,透過政府的有力措施,追求全方位的民族復興。在對外關係的基本理念是建立人類命運共同體。態度是相互尊敬、和平共處、互利共贏。手段是一帶一路,透過實體經濟的硬聯通,規章、法令和制度的軟聯通,達到思想感情的心聯通。

這個理念的形成是經過長時間醞釀的,九十年代時中國和世界上有一些有識之士就開始探討未來發展之路,我的一個亦師亦友的美國政治、金融和經濟的傳奇人物,Lyndon LaRouche和他的夫人Helga,在那時就提出新絲綢之路和歐亞大陸橋的理念,希望用合作取代戰爭和衝突。90、00年代中國也多次舉辦了新絲綢之路的研討會。2013年習主席公布了宏偉的一帶一路計劃。

正如普丁所說的,中國的獨特是不僅有構想、有計劃、有資金、有人才,更有長期毅力解決困難、披荊斬棘的穩步前進,這是今天西方金融寡頭控制的國家沒有能力或意願解決的。中國對外政策是不建立針對協力廠商的聯盟關係,也不干涉夥伴國的內政,透過和平合作務實解決雙方最關心的實際問題。

美國所面臨的挑戰是解決從1980年代雷根執政後,過度的自由主義政治經濟理論所造成的各種嚴重內外問題:實體產業流失、貧富不均、國債飆升、政府無能、治安惡化、對外戰爭不斷、中國崛起...。

今年4月白宮國家安全顧問蘇利文發表了一篇重要演講,清晰的表達了拜登政府的改革之道。他認識到過去幾十年美國的許多政策失敗了,所有這些政策的核心都有一個假設:自由市場萬能論,所以經濟發展不需要政府的政策規劃。

美國必須,也正在改變基於自由市場理論所建構的國際秩序和規則,因為它們不再符合美國的利益。美國有權改變,但是美國卻指責中國企圖破壞或改變基於規則的國際秩序,這種雙重標準如何能取信於天下?

在某種意義上,拜登的道,是回歸19世紀Henry Clay所主張的American System,一個強調政府政策引領經濟發展,而非英國的自由主義經濟制度。其目的是建立一個為美國工薪階層服務的國際經濟體系,為美國的工業、氣候和美國的國家安全服務,也為世界上最貧窮和最脆弱的國家服務。這與中國的「道」沒有本質的不同,因此奠定了兩國關係和緩的基礎。

然而,兩國的現實矛盾是蘇利文強調:美國應該成為這個國際金融體系的核心,組織世界各地的合作夥伴確保美國及盟友核心產業鏈的安全。因此,美國如何正確對待中國的崛起,如何避免因排斥中國而發生巨大的經濟和軍事衝突是全球面臨的最大挑戰。

