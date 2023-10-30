西洋萬聖節前夕，賴清德化身白雪公主裡的老巫婆，要大家問魔鏡、占卜選情！

老巫婆要選民問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」老巫婆自問自答說魔鏡一定會回答「中國共產黨」；再問魔鏡：「最希望藍白合的是誰？」答案還是「中國共產黨」！賴清德說，因為中國共產黨希望在台灣扶植一個親中的政權，這樣對於付出併吞台灣的代價，相對來講少很多。

無論老巫婆附身在賴清德體內，還是賴清德寄生老巫婆體內，這倆人都不懂中國共產黨的心！

其實，中國共產黨最不願意見到的就是藍白合。藍白合勝選，若是繼續馬英九「不統、不獨、不武」的三不政策，回到九二共識，兩岸一家親，美國繼續阻卻中國和平崛起，台海勢必成為以拖待變的局勢，不死不活，大不利於中國統一和偉大的民族復興！「併吞」或是統一台灣的時間和資源成本都太高了！

相反的，賴清德勝選，持續蔡英文四個堅持，親美反中、倚美謀獨策略，大量購進美國武器裝備，北京可乘勢遂行「軍事困台、經濟窮台、科技圍台」的策略，達到不戰而屈台之兵的和統目標，「併吞」台灣代價最低，何樂不為？

不僅如此，華府其實也不希望藍白合勝選。藍白合勝選，兩岸回暖，不利於美國見縫插針、挑撥離間，也不利於美國銷台大量武器裝備，更不利於美國部署已久的印太戰略、五眼聯盟的發展。若是再考慮俄烏戰爭結束遙遙無期，以哈衝突擴大，美國國內經濟蕭條，美元走弱，中國各類黑科技急速發展，南方國家崛起等現實因素，維繫美國霸權的三美——「美元、美債、美軍」，即可能一夕崩塌，霸權一去不復返！

不信？就請老巫婆問問魔鏡：華府是不是也不希望藍白合？

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