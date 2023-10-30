民眾黨主席柯文哲與國民黨主席朱立倫30日的「朱柯會」達成4點共識，雖然對於外界最關切的「最強總統候選人」產生方式仍未有定案，但從賴陣營猛打「抹紅牌」來看，「藍白合」有進展，確實已讓綠營感受到強烈的威脅。

「雞蛋之亂」等一連串的政策弊端，讓民進黨總統參選人賴清德的支持度受到衝擊。根據台灣民意基金會日前公布的民調，2024年總統大選，賴清德支持度已跌破3成，與國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲形成「三足鼎立」。

ETtoday30日公布的最新民調更顯示，藍白如果整合，不論是組成「侯柯配」或「柯侯配」，支持度都可獲4成以上，且都勝過賴清德與駐美代表蕭美琴組成的「賴蕭配」達5個百分點以上。顯然，下架民進黨已是台灣民眾的「最大公約數」。

但在藍白支持度平分秋色下，無論是侯友宜還是柯文哲，都無法單獨贏過賴清德，藍白合在幕僚討論階段的各自放話，更讓雙方支持者陷入不耐與憤怒，也讓彼此之間的裂痕愈來愈深。

「朱柯會」30日達成4點共識，並宣示確認理念合作與國會合作的兩大目標，儘管未討論到「在野最強候選人」的產生方式，卻已讓綠營感受到強烈威脅。

賴清德日前就表示，若問魔鏡，全世界最希望下架民進黨的是誰？最希望「藍白合」的是誰？一定是中國共產黨。在獲悉藍白達成4點共識後，民進黨發言人張志豪也再度批評，民眾黨提名的徐春鶯具有中共幹部背景。不僅把想下架民進黨的多數民眾打成「中共同路人」，更企圖透過抹紅對手來瓦解「藍白合」。

民進黨在打「抗中牌」的同時，卻忘了日前才因桃色新聞宣布退選下屆立委的趙天麟，枕邊細語的對象正是陸籍女子，陷入國安疑慮的不是對手而是「自己人」。民進黨刻意抹紅，因為他們很清楚，只要藍白合就能勝過綠營，反之，賴清德就能「躺著選」。

政治充滿現實，無論總統還是立委選舉，基本上都是「勝者全拿」，一旦選輸，再多的理念和想法都無從實現。既然下架民進黨是多數民眾的想法，藍白合應以民意為依歸，將勝選當作最大目標，其次才是政黨和個人利益。

但不同的政黨要合作，必須拿出誠意才能換取彼此的信任，朱立倫曾親自上演過「換柱」，深知陣前換將對國民黨的傷害，除了不容歷史再上演，也應避免瓜田李下，去除黨內及支持者的疑慮；而柯文哲，值此藍白合的關鍵時期，類似私會鴻海創辦人郭台銘的事件也要盡可能避免。

藍白合攸關台灣及政黨未來的發展，相關的政治人物都應放下私心，先找出「最強候選人」，否則再多的理念，到頭來，都將只是空談一場。