最近大選最關鍵的議題之一就是國民黨與民眾黨是否會組成一組人馬來角逐明年的總統大選。因為多家民調結果均顯示，如果有3組或是4組人馬參選，民進黨總統參選人賴清德就會以第1高票當選；但如果非綠陣營整合成一組人馬參選，不論是「柯侯配」或「侯柯配」，得票數都會超過綠營10%以上。 同時，由於過去幾年民進黨執政結果很差，很多國人不滿，因此多次民調結果也顯示，想要下架民進黨的支持率始終維持在55%到60%之間。因此，藍白合在民間就成為一個重要議題，且現在藍白兩黨都不願讓合作破局，至少都不願被看成是造成破局的原因，因為雙方都不希望違背大多數的民意。

然而，藍白合看似容易，但誰正誰副卻是一個困難的問題，再加上立委選舉如何合作、未來閣揆人選、內閣人選如何組成等，這些問題在協商過程中很容易被外界看成是分贓而受到質疑。另外，是否要引進第3組人馬，也是一個重大的考量。現在大家都在討論是否可能以內閣制的精神來組成未來的「聯合政府」，這是一個值得研究的方向，而且只要雙方彼此信任，這種內閣制的精神並不難達成。

事實上，下架民進黨會成為大多數國人的共識，原因很簡單，就是民進黨7年多來的執政成績太差，無法得到多數國人的認同，像是物價、雞蛋、疫苗、能源等問題，還有亂花錢等；更重要的是兩岸關係惡化。蔡總統上任後，不願接受九二共識，但又拿不出一套能讓對岸接受的說法，結果造成兩岸從訊息已讀不回，到軍機擾台，再到現在兵凶戰危的現狀。國內外媒體多次指出台海已成為全球戰爭機率最高的地方！

因此，在藍白合的協商過程中，除了正副總統人選的安排需要討論外，對於未來重大政策的討論也同樣重要。例如，藍白兩黨對於未來能源政策的看法如何整合，而更重要的關鍵是，兩岸政策是否一致。就國民黨而言，「九二共識、一中各表、反對台獨、求同存異」，這是基本的立場，然後在這個政治基礎上，國民黨與對岸就能夠維持一個交流溝通與和平發展的關係。另一方面，柯文哲多次說過「兩岸一家親」，然後在此一基礎下，也保持與對岸的交流與溝通，包括舉行多次台北與上海的「雙城論壇」等。

雖然現在兩岸之間仍維持表面上的和平，但大陸軍機打破海峽中線，軍演不斷，造成兩岸兵凶戰危。而在兩岸戰爭風險加劇的情況下，許多在大陸的外資和台資企業被客戶要求必須在大陸之外的其他地區再設立生產基地，以分散風險，這就是所謂的「中國加1」；而由於台灣也承擔同樣的風險，因此現在也有外國客戶要求台灣廠商進行「台灣加1」。有些原本有意來台投資的外商也會因兩岸風險增加而暫停對台投資，今年以來台灣的外人投資明顯減少，就是一個最好的證明。

有人說，有錢人的財富很多，後面有很多的0，而他的健康則是最前面的1，沒有了健康的1，後面財富有再多的0也沒有用。同樣地，一個國家的人民有很多財富，表示後面有很多的0；而這個國家的安危與和平就是這個國家最前面的1。一個國家不論什麼原因被迫進入戰爭狀態，就會摧毀一切，人民有再多的財富也會因戰爭而被完全犧牲。相信這不是任何台灣人所希望看到的。

現在藍白合遇到一些阻力，我們希望兩黨高層能以蒼生為念，一定要努力促成兩黨的合作，因為這不但是大多數國人的期盼，更重要的是唯有如此，才可以給兩岸帶來一個和平的機會，這才是藍白合作的最重要理由，也是符合全體國人的最大利益！

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）