「中國式現代化」於中共二十大後，已成為大陸輿論的主旋律，今年6月習近平又提出「中華民族現代文明」，放在百年歷史長廊，兩者都代表中國自鴉片戰爭後所致力追求的現代化，至今尚未完成。兩岸文化同源，無論「中國式現代化」或「中華民族現代文明」，台灣都可以有貢獻。

兩岸制度差異 殊途同歸

站在大陸角度，「中國式現代化」與「中華民族現代文明」是一體兩面、互為表裡的話語體系。依據20世紀義大利馬克思主義思想家葛蘭西（1891年-1937年）的「文化霸權」理論，當中國大陸經濟、軍事實力、國際影響力及治理效能，進入世界前端時，領導人自然而然會從意識形態層面提出世界觀新論述，對內鞏固統治正當性，對外領導國際事務。

過去幾十年來，大陸改革開放總是面臨「左右之爭」，左是指蘇俄式高度集中的計畫經濟、國家強勢支配下的有限市場，右則是指經濟私有化、政治自由化等，因而有「摸著石頭過河」的說法。1980年代，中共高層在左右之間激烈鬥爭、搖擺，直到1992年鄧小平南巡，一錘定音「不爭論」，大陸終於聚精會神發展市場經濟、推行國企改革，2002年搭上WTO快車，自此走上「世界工廠」的道路。

近20年大陸國力快速成長，經濟發展模式幾經轉變，但政治路線問題一直是鍋蓋下的沸水。江澤民、胡錦濤，對民間政治參與戒慎恐懼，一旦出現組織化或理論化動作，都迅速撲滅，連薄熙來推動毛色彩濃厚的「重慶模式」都被叫停。胡錦濤任內中共意識形態開始向傳統文化回歸，提出「和諧社會」、「榮辱觀」等觀念，但都是片段式的論述，並未發展出完整的論述。

習近平時代終結了「左右之爭」，也就是從「摸著石頭過河」演進為「看見彼岸」，「中國式現代化」正是所謂的彼岸：第一，中共領導地位不僅基於社會主義思想，更是幾千年來「大一統」傳統政治文化所賦予；第二，黨政一體的治理體系與市場經濟、對外開放並不矛盾，治理重點是收入分配、環境保護、安全穩定，這些問題恰是西方社會「治理盲區」；第三，建立新型舉國體制、內循環與自主科技體系，確保極端情況下社會的運轉；第四，弘揚忠孝、仁義等傳統文化價值，並與現代文明進行連結。

人民過好日子 相偕彼岸

對於上述四點，台灣並不陌生。兩岸制度差異源於五四運動後，知識分子、政治菁英的自由主義與共產主義路線之爭，但最終殊途同歸，都以中華文化為本。大陸在毛時代曾犯階級鬥爭與人民公社的錯誤，鄧小平改革開放也滋生出腐敗與亂象，但都獲得平反與糾正，最終還是回歸以公共利益、政府支配為本，讓人民過好日子的正軌。台灣在兩蔣時代實施「國家資本主義」，民主化後改採自由經濟，但「大政府主義」始終是台灣的「深沉」意識形態，背後既有蔣經國時期政績的根基，也有基於中華傳統文化而依賴公權力的因素，格外重視經濟發展、注重均富。

兩岸政治體制最大差別，在台灣採民主選舉制，大陸採體制培訓制，但其目的是相容相通的，就是照顧民生福祉、讓百姓過好日子、尋求社會利益最大公約數，而這正是中華傳統文化的精髓。台灣固然吸收了西方文化的自由、開放與多元，但也保留了中華文化的敬祖祭天、民胞物與等核心元素。

源自中華的台灣文化具有3特色，第一，文化根源在大陸閩南、客家地區與1949年國民黨帶來的中原文化，並以此為基礎，納入荷蘭、日本及美國文化元素，中華文化是基礎，絕非民進黨去中化所能撼動；第二，儒、道、釋與中國傳統信仰及回教、基督教、天主教、猶太教等各種宗教信仰，都能自由發展、和諧共處；第三，開放的體制與中國人傳統的美德，讓台灣走在全球科技創新最前端，中華民族吃苦耐勞的精神，正是台灣科技業厚積薄發的動力所在。

從人口上看，2350萬的台灣遠少於14億的大陸，但論及中華文化與中國現代化，台灣應該對自己可以有貢獻具信心和底氣。將台灣經驗、台灣模式注入中國式現代化，讓融會中西的台灣文化成為中華民族現代文明不可或缺的部分，這才是兩岸融合、心靈契合的真正彼岸。