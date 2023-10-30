中東地區長期以來一直飽受衝突和緊張局勢的困擾，其中以巴勒斯坦衝突尤為複雜和持久。最近，以巴衝突再次升級，以色列宣佈準備進行地面進攻。這一情勢引發了國際社會的廣泛擔憂，也引發了關於未來和平進程的重大問題。本文將探討以巴衝突的升級，尤其是以色列的地面進攻，以及這對未來和平進程的影響。

以巴衝突的升級始於最新一輪的暴力衝突，這次衝突導致了雙方的大量傷亡和破壞。巴勒斯坦和以色列之間的緊張關係在多個因素的共同作用下升級，其中包括耶路撒冷的爭端(巴勒斯坦尋求將東耶路撒冷視為其未來國家的首都，而以色列堅決主張耶路撒冷是其永久和不可分割的首都)、強拆問題(以色列政府拆除巴勒斯坦人居住的建築物或定居點，以便發展猶太定居點或基礎設施項目)和宗教紛爭(以巴衝突複雜性的一部分，涉及多種宗教和信仰體系)。暴力事件在聖城耶路撒冷爆發，進一步激化了局勢，最終演變成全面的衝突。

最新的衝突中，哈瑪斯等巴勒斯坦武裝組織向以色列發射了大量火箭彈，而以色列則進行了廣泛的空襲，導致許多平民傷亡，包括兒童。國際社會紛紛呼籲衝突各方停火，但緊張局勢仍未解除。

最引人注目的是，以色列宣佈準備進行地面進攻。根據以色列國防部隊的官員所說，數萬名士兵已經部署在加薩地帶邊界，準備發動大規模的地面進攻。這一消息引發了更大的擔憂，因為地面戰鬥可能導致更多的傷亡和破壞。此外，以軍還向加薩地帶投放傳單，警告當地居民盡快撤離，警告留在北部地區的人可能會被視為「恐怖分子」。

地面進攻的可能性引發了全球的關切，因為這可能導致更大規模的衝突和人道危機。此外，這也使得和平進程變得更加複雜，因為地面進攻會對雙方的信任和合作產生負面影響。

以巴衝突的升級對未來的和平進程提出了嚴峻的挑戰。目前，和平進程幾乎處於停滯狀態，各方難以就關鍵問題達成一致，包括領土分歧、難民問題、耶路撒冷地位等。新一輪的衝突使得重啓和平進程變得更加困難。

國際社會和中東地區的各國都在呼籲衝突各方停火，但和平的關鍵在於雙方是否願意坐下來談判。以色列和巴勒斯坦領導人需要展現靈活性和妥協精神，以解決他們之間的爭端。此外，國際社會的斡旋和支持也是和平進程的關鍵因素。

未來的和平進程需要考慮到雙方的合法關切，包括巴勒斯坦國家的建立和以色列的安全。一個長期穩定和平的解決方案需要尋求雙贏，以結束衝突並改善人民的生活。

以巴衝突的升級和以色列的地面進攻是當前中東地區的焦點，引發了全球的擔憂。在解決這一衝突和重啓和平進程方面，需要國際社會的共同努力。和平的關鍵在於各方願意妥協和進行艱苦的談判，以結束長期以來的衝突，為巴勒斯坦和以色列人民帶來和平、穩定和繁榮。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授）

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