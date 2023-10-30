「藍白合」形成僵局，在外界並不看好下，由朱立倫、柯文哲兩位黨主席面對面進行了第一次的政黨協商，也很快就獲得了4項共同合作的結論。這次結果算是「也無風雨也無晴」，並不令人意外，因為4項結論均屬於原則性、大方向的宣示，而真正的成敗關鍵還是在如何產生總統競選的最強搭檔，有待藍白主事領導人盡快進入深水區，以智慧與決心突破難關。

除非是存心唱衰，這次藍白協商的結果絕對是正面的，同樣也有4項令支持者足以欣慰、期待的發展。一是重塑了藍白合仍有希望的良性氣氛，經過之前高層幕僚「黃金會」的互嗆卡關，以及侯柯兩位男主角之間「逼婚」、「騙婚」的譏諷交鋒，眼看著時間更為緊迫，幾乎無望了，這次的「朱柯會」雖仍未進入主戲分，但總算讓支持者在一片烏雲中又看到了一抹陽光。

二是雙方終究不能或不敢辜負企盼政黨輪替的6成民意，仍想盡辦法維持住藍白合的一口真氣，所以順應支持者的建議，採取「先易後難」的順序，先談理念政見、國會席次最大化的合作；既可先潤滑之後最困難的總統競選搭檔問題，也可避免因此把仍可合作的國會層面也跟著卡住。

三是2024大選的兩大重點除了決定中央執政權的總統大選外，還有攸關重大、錯綜複雜的國會制衡力量，藍白兩黨原則性的宣示合作不僅讓後續立委選舉的提名、輔選出現較大的彈性空間，也讓柯文哲為國民黨立委提名者的站台輔選，帶來進一步的可實現性。不過這仍須視總統競選的合作情況，如果藍白各自選，恐怕就會嚴重影響立委選舉的合作。

四是最重要的，亦即暫時穩住了藍營基層的不耐反彈，尤其是相對緩解了越來越強的「反柯」情緒。雖然藍白合早就倡議了大半年，一開始藍營就顯得更急迫，卻一直反應遲緩被動，一直沒提出具體做法，因此遭致極大批評；但近1個月來，國民黨反守為攻，也陸續提出妥協讓步，反倒凸顯出柯的反覆無常、食髓知味，彷彿吃定國民黨非合不可。這次朱柯會，讓藍營支持者對藍白合找到了以觀後效的理由。

個人魅力超強的柯文哲，從不吝炫耀其天縱英明的智商，聰明自信當然是好事，但騙人的最高境界是讓被騙的人不知道自己被騙，政治人物老是喜歡自誇聰明，而且把「聰明」兩個字寫在頭頂上，搞得大家都怕他會騙人，絕對不是好事。現在民調已出現若藍白合不了、柯應負最主要責任的聲音，這難道還沒讓柯有所警惕嗎？一旦柯玩過頭，公信崩盤，選票基礎解體，原本藍綠支持者各自回流歸隊，柯就得不償失了。

相對來看，這或許也是國民黨內最近頻頻強調要努力促成藍白合，但同時也要做好侯須單獨一戰的「最壞打算」，而且當「厭柯」情緒逐漸高漲，藍軍陸續回流，加上侯的聲勢與戰力不斷進步，也未必會輸。藍白合或不合，都是一場爭取民意認同與觀感的超高難度政治藝術，柯想空手套白狼，國民黨儼然扮豬吃老虎，都莫忘了選民不是笨蛋，會怎麼看！

（作者為資深媒體人）