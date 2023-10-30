藍白合「朱柯會」30日熱絡登場，這是賴清德最擔心、也最不想看到的畫面，於是朱柯會前夕賴就急著抹紅，搬出白雪公主童話中的魔鏡，稱「最希望藍白合的是中國共產黨」，一棒把逾6成期待藍白合的選民打成中共同路人，魔鏡反而成了賴的照妖鏡！

藍白合不論「侯柯配」或「柯侯配」都領先民進黨的「賴蕭配」，這是最近幾個不同民調的共同結論，亦即藍白合就能下架民進黨。因此，最不希望藍白合的就是賴清德和民進黨，而朱柯會已達成立委席次最大化等4點共識，下一步將協商最強總統候選人的產生方式，賴清德想躺著選的美夢已然破滅。

這也是為何賴清德在朱柯會之前氣急敗壞抹紅藍白合，更針對民眾黨不分區立委擬列入台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，公開發表歧視大陸配偶的言論，指稱徐春鶯如進入國會和藍委馬文君合作，國家安全將有危險，8艘國造潛艦也無法繼續製造。賴一石兩鳥，把藍白一起以國安理由抹紅。

賴清德大概忘了其身分除了是民進黨主席，也是中華民國副總統，如此失德失言抹紅藍白合，顯然選情已焦慮到亂了套，只好搬出「抗中保台」老把戲。只是他愈是抹紅藍白合，就愈叫人聯想起猛攻馬文君賣台的綠委趙天麟，嘴巴大喊「抗中保台」，身體卻很誠實的「兩岸一家親」。

蔡英文2020年競選連任時適逢反送中浪潮，選戰主軸以「抗中保台」打趴國民黨。如今因蔡政府7年多施政無能，從缺口罩、快篩、疫苗，到缺電與缺蛋，綠色執政成績成了賴清德最大的包袱，只能一味往深綠基本盤靠攏，極盡抹紅之能事，顯示藍白合已成了賴清德的最大心魔。