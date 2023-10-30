千呼萬喚始出來，藍白怎麼合？合些什麼？在一番逼婚、求婚、結婚，以及嫁妝多少的隔空喊話後，事到如今證明什麼全民調、民主初選都是假議題，直接跳過去就好，正式邁入「政黨協商階段」，朱立倫、柯文哲今天上午一起坐下談了一次，但結論卻是避重就輕、了無新意，更讓希望藍白合、下架民進黨的6成民意，感到失望。

是否只能等習慣在最後30秒才做決定的柯文哲到11月20日，侯友宜已經有點不耐煩，疾呼「希望越快越好」，期盼大家拿出誠心誠意。朱立倫昨夜也在臉書發文強調，「為了回應民意期待，一定會秉著誠心、耐心、同理心去面對台灣選舉史上第一次真正的跨黨派政黨協商，明天的政黨協商，我個人以及侯友宜都不是為了個別的政黨考量，而是為了台灣，為了兩岸和平。」

無奈，國民黨極盡鋪墊，卻「真心換絕情」，還是拿不下柯文哲，因為柯文哲自己有他的小算盤打得叮噹響，所以今天出爐的4點結論，除了立委選舉合作、爭取國會過半，有點看頭外，其他諸如未來以憲法為基礎，回歸《兩岸人民關係條例》，推動兩岸恢復交流，對等合作，能源穩定，堅守財政紀律，強化立法院功能，要求總統要到國會進行國情報告等等，都是老生常談，幾無任何乾貨與亮點，尤其台灣民眾最關心的如何推出最強一組候選人，仍是束之高閣，會而不議、存而不論，只能等下回分曉。

連民進黨總統參選人賴清德都早已掌握情況，所以昨天即大肆批評，藍白合是從破壞台灣安全開始，重點指控藍白合，立法院席位過半，台灣門戶大開，引中共入關，卻隻字未提對手是誰、誰配誰！賴清德信心十足、老神在在，因為挑戰者根本還沒出現。

盱衡柯文哲的戰術手法雖然變幻莫測，然而戰略目標卻始終如一，就是消化藍、壯大白，避免民眾黨在短期可預見的將來，如其他小黨般泡沫化。其實，柯文哲不一定能如願以償，畢竟瘦死的駱駝比馬大，百年老黨國民黨也還算是人才濟濟，前有韓國瑜、後有蔣萬安，放眼民眾黨只是柯文哲一人黨，其他都是從民進黨、親民黨、國民黨挖來雜牌軍，在陸戰方面組織動員能力有限。

藍白合真的不要搞到歹戲拖棚，在觀眾失去耐心與興趣之前應該盡早定案，否則機關算計，反倒誤了卿卿性命，不禁令人懷疑，基於柯文哲墨綠的底子，他從政以來迄今的一切作為，儼如綠營最大側翼，就是為了助攻保送賴清德榮登大位，令民進黨在台灣長期執政。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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